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    Шоу-биз

    Фитоняшка в крошечном купальнике показала, как ее тело далеко от идеала (фото)

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    Популярная блогерша Тэмми Хемброу - Фитоняшка в крошечном купальнике показала, как ее тело далеко от идеала (фото)
    Популярная блогерша Тэмми Хемброу
    instagram.com/tammyhembrow/

    Несмотря на то что дети Тэмми постоянно появляются на ее фото, подписчики забывают, что девушка родила двоих.

    Популярная блогерша Тэмми Хемброу из Квинсленда, Австралия, прославилась благодаря своей отличной фигуре, которую 26-летняя девушка демонстрирует при любом удобном и неудобном случае. Уважение подписчиков вызывает тот факт, что фитоняшка не потеряла форму даже после рождения двух детей, которые то и дело мелькают в ее инстаграме, пишет News.com.

    Жизнь Тэмми сильно отличается от жизни обычной молодой мамы, поэтому блогерша решила поддержать своих фанатов. Перед этим она опубликовала жаркие фото, на которых позировала в купальнике с леопардовым принтом. А следом за ним — два видео, где предстала уже в ином свете. Она перестала принимать модельные позы и села, немного сутулясь. И тут же у Тэмми появились складки кожи на животе.

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    Фитоняшка в крошечном купальнике показала, как ее тело далеко от идеала (фото)
    Фитоняшка в крошечном купальнике показала, как ее тело далеко от идеала (фото)
    Фитоняшка в крошечном купальнике показала, как ее тело далеко от идеала (фото)
    Фитоняшка в крошечном купальнике показала, как ее тело далеко от идеала (фото)
    Фитоняшка в крошечном купальнике показала, как ее тело далеко от идеала (фото)
    Фитоняшка в крошечном купальнике показала, как ее тело далеко от идеала (фото)
    Фитоняшка в крошечном купальнике показала, как ее тело далеко от идеала (фото)

    Перелистните, чтобы увидеть, как все выглядит в реальной жизни. В этом теле я выносила двоих детей. Растяжки, обвисшая кожа или что-то еще — не изъяны, а напоминание о тех жизнях, которые вы дали. Будьте к себе добрее, мамочки

    Чтобы добиться такой формы, фитоняшка днями не вылезала из спортзала, выходя оттуда насквозь мокрая от пота. По мнению модели, каждый может получить такой результат, поэтому она регулярно выкладывает видео с тренировками, чтобы помочь подписчикам. Тэмми даже устраивает марафоны похудения, раздавая денежные призы для мотивации.

    Ранее «Скотч» сообщал, что врач и телеведущий Евгений Комаровский назвал главную странность коронавируса, которая его больше всего пугает.

    Специалист рассказал, что постоянно сталкивается с ситуацией, когда у людей с явными и не вызывающими никаких сомнений симптомами коронавируса тесты показывают отрицательный результат.

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