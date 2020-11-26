Исхудавшая внучка Ротару в бикини напугала фанатов (фото)

Девушка похвасталась фигурой в купальнике

Внучка 73-летней Софии Ротару, 19-летняя певица София Евдокименко, решилась на путешествие в период пандемии. Девушка прилетела в жаркую Мексику на фестиваль искусств. По словам Софии, это будет пятидневное приключение с интерактивами, музыкой и оздоровительными процедурами.

«Все это побуждает людей открываться, общаться с природой и самим собой», — заявила Евдокименко. Она показала атмосферный ролик из отпуска. София сняла на видео себя в купальнике, а также местные дома и резвившегося на пляже пуделя.

Многие поклонники отметили, что девушка выглядит роскошно. Однако некоторых фанатов встревожила худенькая фигура звездной внучки. «Какие же у вас все в семье худые! Вас не кормят что ли? Соня! Надо кушать!» — забеспокоились пользователи.

Ранее «Скотч» рассказывал, как известный певец Александр Пономарев рассказал, как поймал на измене бывшую жену.

Тот непростой период певец очень тяжело переживал, потому что рушилась его семья. И он даже попробовал простить измену, чтобы сохранить отношения. Но не вышло. По словам Александра Пономарева, любимая женщина снова ему изменила.