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    Шоу-биз

    Исхудавшая внучка Ротару в бикини напугала фанатов (фото)

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    <p>19-летняя певица София Евдокименко показала, как проводит отпуск в Мексике</p> <div></div> - Исхудавшая внучка Ротару в бикини напугала фанатов (фото)

    19-летняя певица София Евдокименко показала, как проводит отпуск в Мексике

    Девушка похвасталась фигурой в купальнике

    Внучка 73-летней Софии Ротару, 19-летняя певица София Евдокименко, решилась на путешествие в период пандемии. Девушка прилетела в жаркую Мексику на фестиваль искусств. По словам Софии, это будет пятидневное приключение с интерактивами, музыкой и оздоровительными процедурами.

    «Все это побуждает людей открываться, общаться с природой и самим собой», — заявила Евдокименко. Она показала атмосферный ролик из отпуска. София сняла на видео себя в купальнике, а также местные дома и резвившегося на пляже пуделя.

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    Исхудавшая внучка Ротару в бикини напугала фанатов (фото)
    Исхудавшая внучка Ротару в бикини напугала фанатов (фото)
    Исхудавшая внучка Ротару в бикини напугала фанатов (фото)
    Исхудавшая внучка Ротару в бикини напугала фанатов (фото)

    Многие поклонники отметили, что девушка выглядит роскошно. Однако некоторых фанатов встревожила худенькая фигура звездной внучки. «Какие же у вас все в семье худые! Вас не кормят что ли? Соня! Надо кушать!» — забеспокоились пользователи.

    Ранее «Скотч» рассказывал, как известный певец Александр Пономарев рассказал, как поймал на измене бывшую жену.

    Тот непростой период певец очень тяжело переживал, потому что рушилась его семья. И он даже попробовал простить измену, чтобы сохранить отношения. Но не вышло. По словам Александра Пономарева, любимая женщина снова ему изменила.

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    Теги: знаменитости самые сексуальные певица шоу-бизнес
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