История о няне-волшебнице: Опубликован трейлер фильма «Мэри Поппинс возвращается»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Главную роль в фильме сыграла Эмили Блант

История самой известной няни в мире в новой интерпретации от студии Дисней обещает окунуть взрослых и детей в мир невероятных приключений.

Картина станет продолжением классической детской истории о няне-волшебнице, основанной на серии книг писательницы Памелы Трэверс.

Сюжет разворачивается вокруг Мэри Поппинс, которая спускается с небес и возвращается в семью повзрослевших детей Бэнкс, которых она когда-то воспитывала. Гувернантка-волшебница, которую сыграла актриса Эмили Блант, присматривает за новым поколением семейства Бэнкс и преподает им несколько уроков, во время которых они отправляются в сказочные путешествия.

Также в фильме появляются Мерил Стрип, Колин Ферт, Джули Уолтерс, Бен Уишоу и другие.

В кинотеатрах фильм появился 3 января 2019 года.