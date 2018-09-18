  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Шоу-биз

    История о няне-волшебнице: Опубликован трейлер фильма «Мэри Поппинс возвращается»

    • Розсилка
    История о няне-волшебнице: Опубликован трейлер фильма «Мэри Поппинс возвращается»

    Главную роль в фильме сыграла Эмили Блант

    История самой известной няни в мире в новой интерпретации от студии Дисней обещает окунуть взрослых и детей в мир невероятных приключений.

    Картина станет продолжением классической детской истории о няне-волшебнице, основанной на серии книг писательницы Памелы Трэверс.

    Сюжет разворачивается вокруг Мэри Поппинс, которая спускается с небес и возвращается в семью повзрослевших детей Бэнкс, которых она когда-то воспитывала. Гувернантка-волшебница, которую сыграла актриса Эмили Блант, присматривает за новым поколением семейства Бэнкс и преподает им несколько уроков, во время которых они отправляются в сказочные путешествия.

    Также в фильме появляются Мерил Стрип, Колин Ферт, Джули Уолтерс, Бен Уишоу и другие.

    В кинотеатрах фильм появился 3 января 2019 года.

    Читайте також
    трейлер кино
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ