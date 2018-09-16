Эволюция известных актеров и персонажей: иллюстрации Джеффа Виктора



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Джефф Виктор

Американский художник Джефф Виктор создал серию работ под общим названием «Эволюция»

Вы когда-нибудь задумывались над тем, как некоторые из наших любимых персонажей эволюционировали с течением времени?

С каждым годом многое меняется, а персонажи популярной культуры тоже время от времени изменяют свои характеристики.

С этой идеей художник из Лос-Анджелеса - Джефф Виктор - изобразил именно это - эволюцию самых знаковых персонажей поп-культуры от самых ранних концепций до того, как вы можете их распознать сегодня. Результат поистине приятен и уникален, вложив всю эту творческую работу за позорных персонажей в новую перспективу.

Джефф Виктор — художник из Лос-Анджелеса. Он разрабатывал персонажей для анимации в студиях Nickelodeon, Dreamworks, Warner Brothers и Cartoon Network, а теперь работает иллюстратором детских книг.

«Когда я не рисую на работе, я рисую для удовольствия», — признается Виктор. Мы, в свою очередь, делимся его работами — светлыми, остроумными и очаровательными.

Серия его работ «Эволюция актеров» активно обсуждается в сети и с каждым днем становится популярнее.

На рисунках художника — от 6 до 10 ролей, которые показывают, как менялось амплуа актеров за время их работы в кино, и мы выбрали самые яркие из них.

Джерело: boredpanda.com