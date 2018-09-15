  1. Головна
  2. Скотч
  3. Фото

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Фото

    Не всегда принцессы очаровашки невероятные футуристические иллюстрации

    • Розсилка
    Художник‐иллюстратор Артемий Мясников - Не всегда принцессы очаровашки невероятные футуристические иллюстрации
    Художник‐иллюстратор Артемий Мясников

    Художник Артемий Мясников смешивает фантазию и футуристическую технику, чтобы создать удивительные версии наших любимых персонажей

    Вряд ли удивительно, что принцессы Диснея известны в основном сладостью и светом, нуждаются в спасении или любви. Но вот новое прочтение культовых образов, очень забавное. Так и чувствуются экшн, принцессы – боевые девочки, и в то же время – они узнаваемы.

    Русский художник Артемий Мясников смешивает фантазию и футуристическую технику, создавая эти удивительные версии наших любимых персонажей.

    Свои работы Мясников публикует в Instagram. В настоящее время на его страничку подписаны 44,2 тысячи пользователей. В описании к аккаунту указано: «Я рисую девчонок, странных созданий и технические штуки».

    Он родился в Новокуйбышевске, закончил художественную школу и Самарское художественное училище. После поступил в РГПУ им. Герцена на отделение дизайна, но не окончил его, потому что пошел работать на студию анимационного кино «Мельница». Там он участвовал в создании мультфильма «Илья Муромец и Соловей-Разбойник».

    Последние 10 лет он работает в студии разработки игр ITT Nord, где прошел путь от художника по персонажам до арт-директора.

    1 з 12
    на весь екран згорнути
    Не всегда принцессы очаровашки невероятные футуристические иллюстрации
    Не всегда принцессы очаровашки невероятные футуристические иллюстрации
    Не всегда принцессы очаровашки невероятные футуристические иллюстрации
    Не всегда принцессы очаровашки невероятные футуристические иллюстрации
    Не всегда принцессы очаровашки невероятные футуристические иллюстрации
    Не всегда принцессы очаровашки невероятные футуристические иллюстрации
    Не всегда принцессы очаровашки невероятные футуристические иллюстрации
    Не всегда принцессы очаровашки невероятные футуристические иллюстрации
    Не всегда принцессы очаровашки невероятные футуристические иллюстрации
    Не всегда принцессы очаровашки невероятные футуристические иллюстрации
    Не всегда принцессы очаровашки невероятные футуристические иллюстрации

    На работе ему приходится много рисовать, но художнику хочется делать что-то и для души — для этого был создан аккаунт в Instagram, куда Артемий выкладывает свои работы. Это нашло отклик у пользователей.

    Джерело: boredpanda.com

    Читайте також
    фотография кино искусство
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ