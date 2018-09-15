Не всегда принцессы очаровашки невероятные футуристические иллюстрации



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Художник‐иллюстратор Артемий Мясников

Художник Артемий Мясников смешивает фантазию и футуристическую технику, чтобы создать удивительные версии наших любимых персонажей

Вряд ли удивительно, что принцессы Диснея известны в основном сладостью и светом, нуждаются в спасении или любви. Но вот новое прочтение культовых образов, очень забавное. Так и чувствуются экшн, принцессы – боевые девочки, и в то же время – они узнаваемы.

Русский художник Артемий Мясников смешивает фантазию и футуристическую технику, создавая эти удивительные версии наших любимых персонажей.

Свои работы Мясников публикует в Instagram. В настоящее время на его страничку подписаны 44,2 тысячи пользователей. В описании к аккаунту указано: «Я рисую девчонок, странных созданий и технические штуки».

Он родился в Новокуйбышевске, закончил художественную школу и Самарское художественное училище. После поступил в РГПУ им. Герцена на отделение дизайна, но не окончил его, потому что пошел работать на студию анимационного кино «Мельница». Там он участвовал в создании мультфильма «Илья Муромец и Соловей-Разбойник».

Последние 10 лет он работает в студии разработки игр ITT Nord, где прошел путь от художника по персонажам до арт-директора.

На работе ему приходится много рисовать, но художнику хочется делать что-то и для души — для этого был создан аккаунт в Instagram, куда Артемий выкладывает свои работы. Это нашло отклик у пользователей.

Джерело: boredpanda.com