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    Иванка или Галина: Кто получит заветное обручальное кольцо от Рождена Ануси?

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    Галя, Иванка и Рожден Ануси - Иванка или Галина: Кто получит заветное обручальное кольцо от Рождена Ануси?
    Галя, Иванка и Рожден Ануси

    Совсем скоро поклонники романтического реалити узнают, кто же станет счастливой невестой главного холостяка Украины

    Последнюю неделю на реалити «Холостяк» Рожден, Иванка и Галина проведут на райском острове Бали. Здесь Холостяк и участницы отправятся на еще одно свидание, после чего Рожден должен сделать свой финальный выбор.

    Первой на свидание Рожден пригласил Галину. Вместе они отправятся в путешествие по острову на ретро автомобиле. Там Галя впервые прикоснется к гигантскому слону и они вместе с главныз холостяком Украины выполнят необычный ритуал. А другой сюрприз для Гали Рожден спрятал на дне Индийского океана.

    «Я настолько была счастливой, что мне хотелось его обнять и поцеловать», - рассказала после свидания Галя.

    Затем ее ждет романтика на одном из самых красивых пляжей и незабываемый вечер близости и откровений.

    В этот вечер Галя уже начнет составлять «семейный фотоальбом», но оправдаются ли надежды девушки? Ведь впереди еще свидание с Иванкой!

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    Иванка или Галина: Кто получит заветное обручальное кольцо от Рождена Ануси?
    Иванка или Галина: Кто получит заветное обручальное кольцо от Рождена Ануси?
    Иванка или Галина: Кто получит заветное обручальное кольцо от Рождена Ануси?
    Иванка или Галина: Кто получит заветное обручальное кольцо от Рождена Ануси?

    Для нее Рожден приготовил свидание по мотивам любимого фильма девушки «Ешь. Молись. Люби». Они посетят колоритный местный рынок, где купят фрукты, а затем вместе отправятся в храм, где совершат подношение богам.

    «Я даже мечтать не могла, что весь день проживу как в фильме», - говорит Иванна.

    А  после этого девушку ждет романтический вечер при свечах, во время которого Иванна наконец признается, какое ужасное событие заставляет ее прятать свое настоящее лицо?

    В конце этой недели – самое важное событие сезона. Холостяк должен сделать выбор.

    «Я всегда считал, что нужно прислушиваться к сердцу. Нужно выбрать человека, который ближе к твоей душе. Это человек, который создан для тебя», - говорит Рожден.

    Кто уедет с Бали с разбитым сердцем, а кто начнет строить отношения с Холостяком после проекта, увидим уже в эту пятницу, 25 мая.

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