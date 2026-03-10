Головна Скотч Шоу-біз
«Повз на колінах». Христина Горняк поділилася, як Остапчук зізнався їй у зраді та просив пробачення

Юлія Відміцька
Юлія Відміцька
Христина Горняк близько двох років перебувала у шлюбі з Володимиром Остапчуком
Христина Горняк не планувала розповідати про зраду ексчоловіка, але змінила свою думку після скандалу з його нинішньою дружиною 

Христина Горняк пробачила зраду своєму колишньому чоловіку ведучому Володимиру Остапчуку. Блогерка розповіла, як дізналася про неї та згадала, як ексчоловік благав в неї вибачення навколішки. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на інтерв’ю Христини Горняк Аліні Доротюк.

За словами Христини Горняк, вона не збиралася публічно розповідати про зраду Володимира Остапчука, однак нещодавно вона зізналася про це в соцмережах після недавнього скандалу та заяв нинішньої дружини Остапчука Катерини Полтавської. «Коли ми розлучались, я сказала Володимиру, що я не збираюсь йти на інтерв’ю та розповідати причини розлучення тощо. Думаю, тобі вже достатньо було всього поганого. Але я ж не казала, що якщо мене не будуть зневажати, цькувати, ображати, що я не піду захищатись. Зрада була», – пояснила Горняк.

Як розповіла Христина Горняк, вона дізналася про зраду чоловіка з його листування із колегою. Вона знала про існування цієї дівчини, однак не про близьке спілкування Остапчука з нею.

За словами ексдружини Остапчука, він сам зізнався у зраді. «У якійсь нашій розмові, а він завжди хотів від мене докази любові, ревнощів, він сказав, що коли ми сварились, він поїхав колись жити в готель, тоді його підтримала та подруга. Я кажу: «В сенсі?». «Ну от ми багато говорили, я їй плакався про тебе, як я тебе люблю». Я кажу: «Яка? Покажи». Він дав мені свій Instagram», – розповіла колишня ведучого.

Звідти Христина Горняк довідалася про близьке та навіть інтимне спілкування свого чоловіка з колегою, а згодом зрозуміла, що зрада Володимира Остапчука обмежувалася не лише листуванням. «Я бачила романтичні переписки, надсилання один одному різного характеру повідомлень. І так я зрозуміла – секс по телефону, як кажуть. Але коли він був п’яний і зізнався, то я зрозуміла, що це не єдине, що було», – зауважила Христина Горняк.

Для ексдружини Остапчука зрада була у стосунках тим, що вона напевно ніколи б не пробачила. Однак вона все ж таки прийняла правду про зраду та врешті подружжя розлучилося. «Він заперечував, як міг, але потім зізнався, що не все так, як ти думаєш. По п’яні потім сказав, що «ну це ж було рік тому». І тоді для мене вже взагалі стало відкриттям. Бо спочатку, коли я сказала ще тоді, що зрада це, напевно, єдине, що я точно не пробачу, він повз на колінах і сказав: «Пробач, все не так, як ти думаєш», – додала вона.

Також повідомлялося, Христина Горняк розповіла про стосунки із шоуменом. Христина Горняк відповіла на чутки про насильство в шлюбі та алкогольну залежність Володимира Остапчука. Христини Горняк зізналась, що вона сама тривалий час обирала бути в шлюбі, де її ображали.

Читайте також:

Теги: шлюб Володимир Остапчук зрада шоубіз

