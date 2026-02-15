Промисловість й експортні галузі РФ під максимальним ризиком банкрутств – розвідка

Одним із найтривожніших показників для Кремля стало різке погіршення платіжної дисципліни

Служба зовнішньої розвідки України (СЗРУ) оприлюднила звіт про критичний стан російського корпоративного сектору за підсумками 2025 року. Через дію міжнародних санкцій та жорстку монетарну політику Кремля кількість збиткових компаній стрімко зростає, а заборгованість із зарплат б'є рекорди за останнє десятиліття. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на СЗРУ.

Станом на кінець 2025 року фінансова стабільність середніх та великих підприємств РФ зазнала удару.

Кількість збиткових компаній зросла до 18,2 тис., що на 16% більше порівняно з попереднім роком. Сукупні збитки досягли приголомшливих $97,3 млрд, збільшившись на 8,1%. Причиною стали звуження ринків збуту, падіння світових цін на російську сировину (нафту та метал) та неможливість залучати дешеві кредити через ставку центробанку РФ.

Одним із найтривожніших показників для Кремля стало різке погіршення платіжної дисципліни.

Прострочена заборгованість із зарплати на кінець грудня 2025 року зросла до $26,2 млн – на 14,5% за місяць і на 130% за рік. Із цієї суми $22,1 млн припадає на борги, спричинені браком власних коштів підприємств, що вказує на проблеми з ліквідністю. Найвищі рівні прострочення зафіксовані в будівництві (23,7%), сфері охорони здоров’я і соціальних послуг (16,6%) та обробній промисловості (15,4%).

В умовах санкційного тиску та жорсткої монетарної політики ЦБ РФ великий бізнес стикається зі звуженням ринків збуту, скороченням попиту і падінням купівельної спроможності. У короткостроковій перспективі це означає зростання банкрутств і подальше ослаблення корпоративного сектору.

У 2026 році скорочення ринків і жорсткі фінансові умови збережуть тиск. Прибутковість знижуватиметься, ризики банкрутств зростатимуть, передусім у промислових та експортних галузях.

Нагадаємо, російська влада стрімко нарощує обсяги вилучення приватного майна у власних громадян. Згідно з даними Служби зовнішньої розвідки України, кількість судових вердиктів із конфіскацією активів у кримінальних справах зросла з 11 тис. у 2023 році до 31 тис. у 2025-му.

Статистика Верховного суду РФ свідчить про ще радикальніші зміни: якщо у 2022 році конфіскацію застосували до 4,2 тисячі осіб, то за підсумками 2024 року цей показник сягнув понад 24 тисяч. Порівняно з довоєнним 2020 роком кількість таких вироків збільшилася у 9,3 раза.