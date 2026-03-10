Алкогольна залежність та насилля? Ексдружина Остапчука розповіла про шлюб з шоуменом

Ексдружина Остапчука розповіла про причини сварок та скандалів у шлюбі

Колишня дружина ведучого Володимира Остапчука блогерка та нотаріус Христина Горняк розповіла про стосунки із шоуменом. Христина Горняк відповіла на чутки про насильство в шлюбі та алкогольну залежність Володимира Остапчука. Про це пише «Главком» із посиланням на інтерв’ю Христини Горняк Аліні Доротюк.

Христини Горняк зізналась, що вона сама тривалий час обирала бути в шлюбі, де її ображали: «Просто я вірила, як жінка. Ми ж розмовляли не раз про це, я казала: «Вов, я вийду із цих стосунків, якщо ти не перестанеш це робити». І він це знав. За словами нотаріуси, Остапчук міг не прийти додому вночі. «Мій колишній чоловік може випити й не прийти додому, ночувати. Так, це була така історія», – зізналася жінка.

Крім цього, ексдружина ведучого розповіла, через що в їхньому шлюбі почалися з’являтися скандали. Як підтвердила Христини Горняк, Володимир вважав, що вона недостатньо його кохала та не проявляла свого кохання. Однак подібні претензії до ексдружини Володимир Остапчук висловлював лише в нетверезому стані. «Тільки тверезим у нього до мене таких питань не було. Але коли наступав алкоголь, ці претензії підіймались», – сказала Горняк.

Христина Горняк прокоментувала чутки про алкогольну залежність ексчоловіка Остапчука фото: Іnstagram/vova_ostapchuk

Христина Горняк також розповіла, що під час подібних сварок Володимир Остапчук поводився агресивно, застосовував нецензурну лексику, жбурляв її особисті речі, стільці тощо. Подібну поведінку ведучого можна побачити на відео, які надала його ексдружина для інтерв'ю. До слова, Горняк зізналася, що також могла використовувати нецензурну лексику під час сварок.

Водночас вона заявила, що колишній чоловік ніколи не піднімав на неї руку. Однак у шлюбі вона зазнавала емоційного насильства. «Ні, він мене не бив. Бив те, що все навколо. І це було в основному емоційне насильство. Я не буду брехати, я не буду додавати якихось моментів, яких не було. Але остання сварка, я думаю, якби я не пішла, могла б завершитись інакше. Просто наступає момент, коли треба це закінчити. І коли ти розумієш, що далі тільки гірше. Тому ні, він мене не бив, але, чесно кажучи, це нічим не виправдовує те, що було», – розповіла блогерка.

За словами Христина Горняк, Володимир Остапчук заперечував, що він має алкогольну залежність. Проте після сварок у стані алкогольного сп'яніння ведучий просив вибачення в дружини та запевняв, що більше не питиме. «У Володимира були періоди, що він не вживав алкоголь. Так, прям заявляв мені: «Все, я більше не буду». Казав: «Я не буду пити, вибач, пробач». Ну так само пробачала, як і зраду пробачила», – зізналася жінка.

Нагадаємо, нотаріусиня Христина Горняк заявила про знущання та зради у шлюбі з телеведучим Володимиром Остапчуком. Христина Горняк вирішила висловитися про стосунки з колишнім чоловіком. Вона пояснила своє зізнання тим, що вона втомилася терпіти приниження від нинішньої дружини Остапчука навіть після розлучення.