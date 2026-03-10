Головна Скотч Шоу-біз
«Дипломована коханка». Колишня Остапчука відреагувала на чутки про роман із Шуфричем

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
Христина Горяк пояснила, як вона та її родина пов’язані з Нестором Шуфричем
Батько Христини Горняк мав спільний бізнес із Нестором Шуфричем

Нотаріуса Христину Горняк, ексдружину ведучого Володимира Остапчука підозрювали в романі з членом забороненої проросійської партії «ОПЗЖ» депутатом Нестором Шуфричем. Христина Горняк прокоментувала ці чутки та пояснила, чому її ім’я пов’язують із підозрюваним у держзраді Шуфричем. Про це пише «Главком» із посиланням на інтерв’ю.

Христина Горняк пояснила, що люди, яким цікаво, що її пов’язує з Нестором Шуфричем, можуть почитати її біографію: «Якщо всі хочуть знати цю історію, вони можуть вивчити мою біографію, з якого я міста, яким бізнесом займався мій батько, хто є Нестор Іванович нашій родині, як вони пов’язані, де я працювала. Я не коментую чому? Тому що це моє минуле».

Горняк дала зрозуміти те, що її батько та Шуфрич мали спільний бізнес. Водночас інтерв’юєрка Аліна Доротюк зауважила, що Христина називала Нестора Шуфрича на ім’я та по батькові, що не свідчить про романтичні стосунки між ними.

До того ж Христина Горняк заявила, що Шуфрича вона знає ще з дитинства: «Я його так називала, коли мені було років сім. Дуже багато чого можна сказати. Якщо зробити запит із моєї першої роботи – можна сказати. Якщо зробити запит із 90-х років, у них був бізнес із моїм батьком, заводи та багато чого. Але це зараз не хочу коментувати й не вважаю за потрібним, тому що це не моє життя».

За словами Горняк, чутки про те, що вона нібито була коханкою Нестора Шуфрича внесла в інфопростір перша дружина Володимира Остапчука Олена Войченко у своєму інтерв’ю. «Мене ж називали коханкою. Олена називала мене професійною коханкою. Я завжди хотіла запитати: тобто я дипломована коханка, чи як? Коли люди щось говорять, цьому має бути якесь твердження», – вважає Горняк.

До слова,  у вересні 2023 року правоохоронці оголосили підозру Нестору Шуфричу у державній зраді. За даними СБУ, Шуфрич тісно співпрацював і виконував завдання колишнього заступника секретаря Ради нацбезпеки та оборони України Володимира Сівковича.Останній втік до Москви ще у 2014 році, де створив потужну «кротоферму» для підривної діяльності проти України.

Наразі Нестор Шуфрич, вже 2,5 роки перебуває у СІЗО за обвинуваченням у державній зраді. Він не може внести застави, яку йому визначив апеляційний суд. 

Теги: політика Нестор Шуфрич Володимир Остапчук коханка шоубіз

