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    Шоу-биз

    Иво Бобул идет в политику

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    Иво Бобул идет в политику
    tsn.ua

    Украинский певец все-таки собрался стать нардепом

    Украинский певец Иво Бобул баллотируется на внеочередных выборах в Раду от партии «Патриот». Его фамилия появилась на сайте Центризбиркома.

    Партия «Патриот» в избирательном бюллетене значится под номером 4. Ее возглавляет бывший заместитель генпрокурора Николай Голомша.

    Стоит отметить, что для Иво Бобула это не первый поход в политику. В мае 2018 года артист ошарашил заявлением: пойду в президенты. Одной из главных проблем Украины он назвал засилье олигархов, которые управляют политическими и экономическими процессами в своих интересах. 

    Но, к радости поклонников, артист все-таки не выдвинул свою кандидатуру.

    Иво Бобул не единственный артист, который баллотируется в Раду на этих выборах. По спискам «Слуги народа» идут создатель «Мамахохотала» Роман Грищук, телеведущий Александр Скичко, шоумен Сергей Сивохо и участник «Квартала 95» Юрий Корявченков. Лидер «Океана Эльзы» Святослав Вакарчук штурмует парламент со своей партией голос. По его спискам также проходит телеведущий Сергей Притула.

    Джерело: Комсомольска Правда в Украине

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