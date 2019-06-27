Наталья Могилевская готовит необычный дуэт



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Наталья Могилевская instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Украинская певица споет с известным оперным певцом

Народная артистка Украины Наталья Могилевская на днях выступит на одной из ведущих площадок Одессы.

Как удалось узнать Scotсh, Наталья готовит необычную шоу-программу. Артистка представит свои хиты и яркие постановки.

Кроме этого, гостей ждет выступление Могилевской в дуэте с оперном певцом, который входит в пятерку лучших исполнителей мира — Александром Цымбалюком.

«Мы встречаемся всего пару раз в году, и впервые совпали в дате концерта», - написала Могилевская в Instagram и опубликовала совместное фото с оперной звездой.





Стоит отметить, что Александр Цымбалюк обладает уникальным бархатным тембром. Концертный график Александра расписан до 2023 года. Артист выступал на сценах «Метрополитен-опера», «Ла-Скала», «Ковент-гарден». Проехал с гастролями Европу, Японию, Америку, Канаду. Певец шутит, что ему легче назвать сцены, на которых он не пел.