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    Шоу-биз

    Израильская «пампушка» Нетта Барзилай восхитила секси-луком на сцене «Евровидения-2019»

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    Нетта Барзилай - Израильская «пампушка» Нетта Барзилай восхитила секси-луком на сцене «Евровидения-2019»
    Нетта Барзилай
    instagram.com/ben_levi1

    Победительница международного музыкального конкурса «Евровидение-2018» открыла первый полуфинал

    26-летняя израильтянка Нетта Барзилай, которая в прошлом году поразила всех своей неординарной внешностью, харизмой и танцами открыла первый полуфинал международного песенного конкурса «Евровидение-2019», который состоялся вчера вечером в Тель-Авиве.

    Нетта, как и обещала,  представила новую версию своей триумфальной композиции Toy, которая принесла ей не только победу в конкурсе, но и любовь меломанов по всему миру.

    Кроме нового звучания, хореографической постановки и светового шоу, поклонники пришли в восторг и от секси-образа певицы.

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    Израильская «пампушка» Нетта Барзилай восхитила секси-луком на сцене «Евровидения-2019»
    Израильская «пампушка» Нетта Барзилай восхитила секси-луком на сцене «Евровидения-2019»
    Израильская «пампушка» Нетта Барзилай восхитила секси-луком на сцене «Евровидения-2019»
    Израильская «пампушка» Нетта Барзилай восхитила секси-луком на сцене «Евровидения-2019»
    Израильская «пампушка» Нетта Барзилай восхитила секси-луком на сцене «Евровидения-2019»
    Израильская «пампушка» Нетта Барзилай восхитила секси-луком на сцене «Евровидения-2019»
    Израильская «пампушка» Нетта Барзилай восхитила секси-луком на сцене «Евровидения-2019»
    Израильская «пампушка» Нетта Барзилай восхитила секси-луком на сцене «Евровидения-2019»
    Израильская «пампушка» Нетта Барзилай восхитила секси-луком на сцене «Евровидения-2019»

    Совершенно не стесняясь своих пышных форм, артистка появилась на сцене в сияющем черно-белом корсете, который подчеркнул ее пышные формы. 

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