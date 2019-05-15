Израильская «пампушка» Нетта Барзилай восхитила секси-луком на сцене «Евровидения-2019»



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Нетта Барзилай instagram.com/ben_levi1

Победительница международного музыкального конкурса «Евровидение-2018» открыла первый полуфинал

26-летняя израильтянка Нетта Барзилай, которая в прошлом году поразила всех своей неординарной внешностью, харизмой и танцами открыла первый полуфинал международного песенного конкурса «Евровидение-2019», который состоялся вчера вечером в Тель-Авиве.

Нетта, как и обещала, представила новую версию своей триумфальной композиции Toy, которая принесла ей не только победу в конкурсе, но и любовь меломанов по всему миру.

Кроме нового звучания, хореографической постановки и светового шоу, поклонники пришли в восторг и от секси-образа певицы.

Совершенно не стесняясь своих пышных форм, артистка появилась на сцене в сияющем черно-белом корсете, который подчеркнул ее пышные формы.