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    Порнография или искусство? Фотографии fashion-коллекции нижнего белья для детей возмутили сеть

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    Дизайнер Алла&nbsp;Френкель ее маленькие модели - Порнография или искусство? Фотографии fashion-коллекции нижнего белья для детей возмутили сеть
    Дизайнер Алла Френкель ее маленькие модели

    В сети разгорелся настоящий скандал

    Одесского модного дизайнера Аллу Френкель и фотографа Анну Домбровскую обвинили в пропаганде педофилии и детской проституции. Причиной такой реакции соцсетей стали фотографии коллекции нижнего белья для детей, которую опубликовали на официальной странице дизайнера.

    «Брэнд Alla Frenkel расширяется и открывает новое направление - нижнее бельё для детей премиум класса!  Теперь юные леди могут позволить себе изящное, элегантное нижнее бельё! Изысканные кружева, приятные к телу натуральные ткани, оригинальные декоры - все это новая линия белья для детей!», - так описывает коллекцию белья одесский дизайнер и собирается представить ее на Odessa Fasion Week в конце октября.

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    Порнография или искусство? Фотографии fashion-коллекции нижнего белья для детей возмутили сеть
    Порнография или искусство? Фотографии fashion-коллекции нижнего белья для детей возмутили сеть
    Порнография или искусство? Фотографии fashion-коллекции нижнего белья для детей возмутили сеть
    Порнография или искусство? Фотографии fashion-коллекции нижнего белья для детей возмутили сеть
    Порнография или искусство? Фотографии fashion-коллекции нижнего белья для детей возмутили сеть
    Порнография или искусство? Фотографии fashion-коллекции нижнего белья для детей возмутили сеть

    Но пользователи соцсетей увидели в фотографиях не дорогое кружево и воздушные пеньюары, а маленьких девочек с томным взглядом, готовых к общению с взрослыми мужчинами. Фотографа и дизайнера обвинили в «эксплуатации детей», пропаганде педофилии и детской проституции. А родителей требуют привлечь к ответственности.

    «Как детский психолог, могу задуматься и углубиться в последствия таких съемок для неокрепшей детской психики. А невооруженным взглядом обывателя, посмотрев, не только на белье на девочках, но и на макияж, интерьер и цветовую гамму, создается впечатление больной фантазии команды модельного агентства.....», «Вот родители- они куда смотрят???? Какова цена гонорара, что они молчат? Поверьте, в данном случае есть оплата труда, поэтому родители молчат и даже будут огрызаться. Никто никого не накажет. Какая комиссия усмотрит тут порно? Мне кажется формально тут не придерёшься и это шокирует больше всего», «Потупленные взгляды детей, собранные в растрёпанные пучки волосы, бескровные губы, шеренга из девочек, диван на котором они сидят в привлекающих позах, вы правда не видите этого всего? Я думаю , что это потому ,что вы действительно не видите в детях сексуальный объект, но это не значит что другие мужчины видят так же как и вы», - так описали свое впечатление от снимков пользователи соцсети.

    Но нашлись и те, кто попытался защитить работу фотографа и идею фотосъемки.

    «Я иногда не понимаю людей. Одни вовсю выкладывают фотографии своих малышей с письками в ванночках и мимимикают, мол «а что такое? это же природа?!». Другие публикуют фотографии детей в чем-то вроде ночнушек (вы посмотрите, какие купальники сейчас на пляже считаются нормой, а дети вообще с голыми задницами бегают постоянно) и считают, что там прям полная катастрофа», «А вы правда не видите разницу между порно и рекламой детского белья которое снято в нормальном свете?», - пишут пользователи в сети.
    Стоит отметить, что сама дизайнер Алла Френкель никак не прокомментировала скандальные снимки и приглашает девочек от 8 до 14 лет принять участие в ее показе в рамках Odessa Fasion Week 20 октября.


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