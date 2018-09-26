Порнография или искусство? Фотографии fashion-коллекции нижнего белья для детей возмутили сеть



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Дизайнер Алла Френкель ее маленькие модели

В сети разгорелся настоящий скандал

Одесского модного дизайнера Аллу Френкель и фотографа Анну Домбровскую обвинили в пропаганде педофилии и детской проституции. Причиной такой реакции соцсетей стали фотографии коллекции нижнего белья для детей, которую опубликовали на официальной странице дизайнера.

«Брэнд Alla Frenkel расширяется и открывает новое направление - нижнее бельё для детей премиум класса! Теперь юные леди могут позволить себе изящное, элегантное нижнее бельё! Изысканные кружева, приятные к телу натуральные ткани, оригинальные декоры - все это новая линия белья для детей!», - так описывает коллекцию белья одесский дизайнер и собирается представить ее на Odessa Fasion Week в конце октября.

Но пользователи соцсетей увидели в фотографиях не дорогое кружево и воздушные пеньюары, а маленьких девочек с томным взглядом, готовых к общению с взрослыми мужчинами. Фотографа и дизайнера обвинили в «эксплуатации детей», пропаганде педофилии и детской проституции. А родителей требуют привлечь к ответственности.

«Как детский психолог, могу задуматься и углубиться в последствия таких съемок для неокрепшей детской психики. А невооруженным взглядом обывателя, посмотрев, не только на белье на девочках, но и на макияж, интерьер и цветовую гамму, создается впечатление больной фантазии команды модельного агентства.....», «Вот родители- они куда смотрят???? Какова цена гонорара, что они молчат? Поверьте, в данном случае есть оплата труда, поэтому родители молчат и даже будут огрызаться. Никто никого не накажет. Какая комиссия усмотрит тут порно? Мне кажется формально тут не придерёшься и это шокирует больше всего», «Потупленные взгляды детей, собранные в растрёпанные пучки волосы, бескровные губы, шеренга из девочек, диван на котором они сидят в привлекающих позах, вы правда не видите этого всего? Я думаю , что это потому ,что вы действительно не видите в детях сексуальный объект, но это не значит что другие мужчины видят так же как и вы», - так описали свое впечатление от снимков пользователи соцсети.

Но нашлись и те, кто попытался защитить работу фотографа и идею фотосъемки.



