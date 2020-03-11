Известный американский актер обвинен в изнасиловании несовершеннолетнего



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В 2010 Чарли Шин стал самым высокооплачиваемым телевизионным актефром с доходом $ 1,8 млн за эпизод сериала

Кори Фельдман стал популярен благодаря фильму «Балбесы»

Американский актер Кори Фельдман выступил с громкими обвинениями в новом документальном фильме «(Моя) правда: Изнасилование двух Кори» и назвал имена мужчин, которые, якобы, надругались над ним и его другом Кори Хэймом (скончался в 2010 году) в начале их карьеры в Голливуде. В список попал и Чарли Шин (упоминались еще менеджер Марти Уайсс, актеры Доминик Брашиа и Джон Гриссом). По словам Фельдмана, это произошло на съемках фильма «Лукас» в 1986 году. (Хэйму было всего 13, а Чарли - 19).

«Чарли нагнул меня между трейлеров, намазал зад маслом Crisco и изнасиловал посреди белого дня. Любой проходящий мимо мог это увидеть»,­ - вспоминает Фельдман рассказ друга.

Напомним, Кори Фельдман стал популярен благодаря фильму «Балбесы» (1985), после - громкие роли в «Останься со мной» (1986) и «Пропащих ребятах» (1987). В 2011 в интервью телеканалу ABC Кори Фельдман заявил, что в Голливуде распространена педофилия, а в 2013 написал об этом в книге Coreyography.

«Эти больные, извращенные и странные обвинения никогда не выдвигались», - сказал Шин и призвал допросить мать Хэйма Джуди. В документальном фильме Фельдмана женщина на стороне Чарли. Она рассказала, что ее Кори подвергся насилию, но со стороны другого актера (раньше она обвиняла Доминика Брашиа).

Напомним, в 2010 Чарли Шин стал самым высокооплачиваемым телевизионным актефром с доходом $ 1,8 млн за эпизод сериала (на тот момент он снимался в «Два с половиной человека»). В 2015 в интервью телеканалу NBC Чарли Шин признался, что болен ВИЧ. По его словам, он всегда занимается только защищенным сексом, так что никого еще не заразил. А если его и пытались обвинить в этом, он просто откупался.