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    Известный певец из Кореи в одежде украинских дизайнеров снялся в образе Виктора Цоя (фото)

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    Корейский певец покорил сердца многих украинок - Известный певец из Кореи в одежде украинских дизайнеров снялся в образе Виктора Цоя (фото)
    Корейский певец покорил сердца многих украинок
    Фото: hochu.ua

    Виктор Цой – особая фигура для Song wonsub

    Популярный певец из Корее Song wonsub примерял образы украинских брендов и превратился в Виктора Цоя, об этом пишет «Хочу».

    Виктор Цой особая фигура для Song wonsub. Его песни корейский певец всегда исполняет на языке оригинала, старательно выговаривая каждый звук. Легенда и культовый рок-исполнитель, до сих пор имеет множество преданных поклонников в странах бывшего Советского Союза.

    Команда украинских профессионалов отметила особое отношение певца легенде рока и создала для Song wonsub современный бунтарский фэшн-образ в стилистике Цоя.

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    Известный певец из Кореи в одежде украинских дизайнеров снялся в образе Виктора Цоя (фото)
    Известный певец из Кореи в одежде украинских дизайнеров снялся в образе Виктора Цоя (фото)
    Известный певец из Кореи в одежде украинских дизайнеров снялся в образе Виктора Цоя (фото)
    Известный певец из Кореи в одежде украинских дизайнеров снялся в образе Виктора Цоя (фото)
    Известный певец из Кореи в одежде украинских дизайнеров снялся в образе Виктора Цоя (фото)
    Фото: hochu.ua

    Арт-директор Кара Грин и стилист Светлана Тарабанова визуализировали борьбу Виктора Цоя с рамками советского общества.

    Для воспроизведения бунтарского духа героя эпохи они выбрали комбинезоны от Overall и косухи украинского нео-панк бренда TBD Clothes, изготовленные с использованием техники лоскутного шитья (пэчворк) ручной работы.

    Протест Виктора Цоя был сдержанным, он предпочитал темным цветам. А вот для Song wonsub специалистки создали яркие аутфит как элемент сопротивления мрачности настоящего.

    Фотограф Дарья Погасий подобрала аутентичные локации для съемки, которые как перенесли съемочную группу к декадентной атмосфере эпохи Цоя.

    Song wonsub (송원섭) - певец, музыкант, композитор, автор-исполнитель собственных песен, видеоблоггер и посол южнокорейской поп-культуры в постсоветских странах. Он покорил украинских девушек лирическими каверами на корейском языке на песни KAZKA, «Океан Эльзы», The HARDKISS, MONATIK, Дана Балана, Тины Кароль и других современных поп-исполнителей.

    Напомним, Кэти Перри и Орландо Блум неожиданно для себя стали участниками происшествия, которое помогло продемонстрировать искренность чувств влюбленных.

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    Теги: артист Южная Корея курьез
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    Известный певец из Кореи в одежде украинских дизайнеров снялся в образе Виктора Цоя (фото)