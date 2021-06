Известный украинский модельер представил коллекцию рюкзаков для поколения Z (фото)

13 июня коллекцию YES by Andre TAN на главном подиуме VI всеукраинского детского фестиваля моделей и дизайнеров Ukrainian Fashion Kids представили звездные родители и их дети

В рамках VI всеукраинского детского фестиваля моделей и дизайнеров Ukrainian Fashion Kids состоялась презентация совместной коллекции Andre Tan и Yes.

Модный бренд Andre Tan Kids совместно с украинским производителем рюкзаков, аксессуаров и канцтоваров для школы YES представили капсульную коллекцию современных сумок и рюкзаков для детей и подростков. В линейку вошло 5 моделей (два рюкзака, два шопера и поясная сумка) в черном и бежевом цветах. Их украшают фразы и рисунки, по стилистике напоминающие временные татуировки или надписи на полях школьных тетрадей.

«Не знаю, кто и почему решил, что детские вещи обязательно должны быть ярких цветов или с принтами по мотивам мультфильмов. Дизайнеры, рисуют на рюкзаке пони, украшают его стразами и думают, что угадали настроение нового поколения. Я, как отец будущей школьницы, убежден, что детские вещи должны быть такие же стильные, как и вещи их родителей. Поэтому коллаборация YES by Andre TAN - это базовые цвета, продуманная система хранения, практичные материалы и высокое качество изделий. С таким рюкзаком могут ходить не только школьники, но и взрослые ", - говорит Андре Тан.

«В 2021 году встретились два мега увлеченных и, прежде всего, настоящих профессионала своего дела. Мы уверены, что коллекция YES by Andre TAN никого не оставит равнодушным, это будет настоящий взрыв эмоций! Каждый ребенок Украины, школьник и студент, найдет среди товаров бренда YES своего фаворита - ручки и тетради, карандаши, блокноты и рюкзаки - ассортиментом вы будете вдохновлены!

YES и Andre TAN - это бренды об украинцах, для украинцев и с любовью для Украины», - отмечает бренд-менеджер YES, Игорь Чечель.

13 июня коллекцию YES by Andre TAN на главном подиуме VI всеукраинского детского фестиваля моделей и дизайнеров Ukrainian Fashion Kids представили звездные родители и их дети: Илона Гвоздева с Валерией, дети Эдгара и Славы Каминских - Леон и Лаура, Слава Демин с сыном Владом, TAYANNA с Даниелем, Анастасия Приходько с дочкой Нариной и сыном Гордеем, Анна Ризатдинова с Романом, Алина Шаманская с сыном Артуром, Солоха с крестницей Мартой, Наталия Холоденко с дочкой Вивьен и сыном Илларионом, Владимир и Оксана Бондаренко с дочерью Анной.