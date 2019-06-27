  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Шоу-биз

    Известный украинский телеведущий похвастался удостоверением кандидата в народные депутаты

    • Розсилка
    Александр Скичко - Известный украинский телеведущий похвастался удостоверением кандидата в народные депутаты
    Александр Скичко

    Шоумен Александр Скичко будет баллотироваться от партии «Слуга Народа»

    Известный украинский ведущий Александр Скичко сегодня официально подтвердил, что будет участвовать в парламентских выборах.

    Так, Александр Скичко опубликовал в соцсети снимок, на котором продемонстрировал официальный документ кандидата в народные депутаты. 

    «Теперь официально! Я – зе кандидат в народные депутаты от политической партии «Слуга Народа». 197 округ, родные Черкассы», – сообщил шоумен. 


    Александр Скичко

    Александр Скичко

    Стоит отметить, что кроме Александра Скичко о своих политических амбициях заявил народный артист Украины Иво Бобул.

    Читайте також
    Александр Скичко партия Слуга народа телеведущий
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ