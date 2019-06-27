Известный украинский телеведущий похвастался удостоверением кандидата в народные депутаты



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Александр Скичко

Шоумен Александр Скичко будет баллотироваться от партии «Слуга Народа»

Известный украинский ведущий Александр Скичко сегодня официально подтвердил, что будет участвовать в парламентских выборах.

Так, Александр Скичко опубликовал в соцсети снимок, на котором продемонстрировал официальный документ кандидата в народные депутаты.

«Теперь официально! Я – зе кандидат в народные депутаты от политической партии «Слуга Народа». 197 округ, родные Черкассы», – сообщил шоумен.





Александр Скичко

Стоит отметить, что кроме Александра Скичко о своих политических амбициях заявил народный артист Украины Иво Бобул.