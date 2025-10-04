Головна Країна Політика
Уряд взявся за прифронтові території: Свириденко назвала відповідальних

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
Свириденко: Життя на прифронтових територіях триває
фото: Юлія Свириденко

Уряд України активізує роботу на прифронтових територіях, встановлено відповідальних у кожному міністерстві

Уряд України посилює увагу до прифронтових територій, які охоплюють 9 областей. Ухвалено механізм для активізації Координаційного центру з питань управління регіонами, де ведуться або велися бойові дії, а також тимчасово окупованими територіями. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на прем’єр-міністерку Юлію Свириденко.

«Активізуємо роботу Координаційного центру з питань управління регіонами, на території яких ведуться/ велися бойові дії та є тимчасово окупованими Росією», – зазначила Свириденко.

На засіданні Уряду ухвалено рішення, яке забезпечить системний підхід до вирішення проблем прифронтових регіонів.

«У кожному з міністерств та центральних органів виконавчої влади визначаємо заступників – відповідальних за політики щодо прифронтових територій. Рішення стосується усіх міністерств, Держспецзв'язку, Державної інспекції ядерного регулювання, НКРЕКП та Фонду державного майна. Вони продовжать системну роботу. Життя на прифронтових територіях триває, і люди живуть та працюють там в особливих умовах. Маємо це враховувати в усій державній політиці», – розповіла Свириденко.

Нагадаємо, уряд ухвалив рішення обмежити доступ до даних про підприємства оборонно-промислового комплексу з публічних реєстрів, зокрема про їхнє розташування та виробничі потужності. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на главу уряду Юлію Свириденко.

Як зазначила премʼєрка, рішення було ухвалено на запит виробників. Відтепер дані приховуватимуть із публічних агрегаторів, щоб будь-хто не мав до них доступу.

