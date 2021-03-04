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    Звезда «Школы» в одном белье заставила фанатов смущаться (фото)

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    Певица Анна Тринчер - Звезда «Школы» в одном белье заставила фанатов смущаться (фото)
    Певица Анна Тринчер

    Артистка позировала на кровати

    Певица и звезда сериала «Школа» Анна Тринчер порадовала своих поклонников достаточно пикантинимы фото. На своей странице в Instagram блогера опубликовала Селфи, сделанные в спальне своего дома.

    На снимках Анна игриво позирует в черном кружевном боди, сидя на кровати. Под фото Тринчер рассказала о своем первом поцелуе, отмечая, что он состоялся у нее с девушкой в 12 лет.

    «Это моя вечеринка! Во сколько у вас был первый поцелуй? У меня в 12 с лучшей подругой ... а что делать? мы учились», - заметила звезда.

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    Звезда «Школы» в одном белье заставила фанатов смущаться (фото)
    Звезда «Школы» в одном белье заставила фанатов смущаться (фото)

    Поклонники оценили как внешний вид Тринчер так и ее признание.

    «Ты милашка!», «Красивая!», «Ого, вот это признание! Смело», - комментируют фото пользователи сети.

    Ранее «Скотч» показывал фото 21-летней дочери гея-миллионера, которая тратит $40 тысяч на косметику.

    Отмечается, что 21-летняя Сафрон Дрюитт-Бэрлоу раз в месяц может потратить 10 тысяч долларов на то, чтобы ее косметолог из Великобритании прилетела частным рейсом в ее роскошный особняк во Флориде. «Женщина из Брайтона, — мой абсолютный фаворит в области косметических процедур, а также восковых депиляций. Так какой смысл искать кого-то еще, когда я не в Великобритании? Для меня важно знать, что меня лечит тот, кому я доверяю. Она прилетает, занимается мною целый день, а вечером мы выходим гулять и вместе выпиваем», — объяснила она.

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    Теги: знаменитости самые сексуальные певица
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