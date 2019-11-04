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    Шоу-биз

    Камалия нарядила дочерей в костюмы ведьм (фото)

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    Камалия с дочками - Камалия нарядила дочерей в костюмы ведьм (фото)
    Камалия с дочками

    Звезда весело провела время с дочерьми

    Украинская певица Камалия ярко отметила Хэллоуин. Сама звезда позировала полуобнаженной в ярком фотосете для модного журнала, а своих дочерей нарядила в мрачные костюмы ведьм.

    По словам Камалии, она воспринимает этот праздник просто как бал-маскарад. Поэтому и дочерей Мирабелла и Арабеллу впитала в костюмы злых фей без страха попасть под влияние дьявола.

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    Камалия нарядила дочерей в костюмы ведьм (фото)
    Камалия нарядила дочерей в костюмы ведьм (фото)
    Камалия нарядила дочерей в костюмы ведьм (фото)

    «Пожалуйста, не пишите мне ерунду о влиянии дьяволов и сатаны, если дети будут носить эти платья на Хэллоуин. Я считаю, что это скорее бал-маскарад», - подписала фото Камалия.

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    Камалия Хэллоуин певица праздник
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