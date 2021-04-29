Кардашьян шокировала фанатов слишком горячими «объятиями» с новым бойфрендом (фото)

Кортни надела крошечное бикини, едва прикрыв самые пикантные места

42-летняя Кортни Кардашьян наслаждается новыми отношениями, в которые окунулась с головой. Ее очередным избранником стал популярный панк-барабанщик Трэвис Баркер, известный своей работой с группой Blink-182.

Влюбленные только недавно подтвердили свои отношения, но уже успели показать фанатам откровенные совместные фото. Старшая сестра Ким опубликовала в Инстаграме провокационный снимок, где позирует, обвив ногами своего 45-летнего избранника.

instagram.com/kourtneykardash/

Кортни надела крошечное бикини, едва прикрыв самые пикантные места тонкими лоскутками ткани. Модель страстно поцеловала бойфренда, крепко державшего ее за самое ценное. Музыкант же похвастался многочисленными татуировками, обнажив торс во время жаркой фотосессии среди пустынных пейзажей каньона в Юте, США. Одно из тату он уже успел посвятить новой возлюбленной — набил на груди ее имя, пишет Daily Star.

Кортни может похвастаться аудиторией в 117 млн подписчиков, поэтому неудивительно, что снимок всего за несколько часов получил более 4,6 млн лайков. Однако отзывы были противоречивые. Одни восхищались страстью пары, другие хвалили Кортни за "живой" кадр без ретуши. Некоторым не понравилась излишняя откровенность модели. Также выделилась отдельная категория фанатов, которая сочувствовала ее бывшему — бизнесмену Скотту Дисику.

Ранее «Скотч» показывал фото звезды «Спасателей Малибу» в крошечном бикини, которая напомнила почему по ней сохли парни.

Густые роскошные локоны, идеальная кожа, огромные голубые глаза и пышные формы — если не знать, сколько модели лет, сложно подумать, что она разменяла шестой десяток. И фанаты, завороженные кадрами, не могли не осыпать свою любимицу комплиментами.