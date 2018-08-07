Кендалл Дженнер призналась, почему перестала выходить на подиум



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Кендалл Дженнер

К 10-летию журнала Love magazine главный редактор издания Кэти Гранд выпустила серию необычных обложек

Одну из них украсила Кендалл Дженнер. Модель позирует в воде без «верха». Фотосессия дополнена интервью Кендалл, в котором она объяснила, почему не появилась на подиуме в последнем сезоне.

«В прошлом сезоне я не участвовала в показах. Я поняла, что не могу, потому что сошла бы с ума. Тогда я была на грани нервного срыва», — рассказала Кендалл.

Модель также рассказа о съемочном процессе:

«На мне был коричневый парик, сумасшедший макияж и они попросили меня взять в руки плюшевого медвежонка. А еще я не курю. И когда мне подожгли сигарету и попросили подержать ее я сказала: «Хорошо, теперь я плохая девочка».

Кроме Кендалл в серии юбилейных обложек снялись Джиджи Хадид, Наоми Кэмпбелл, Бет Дитто, Адвоа Абоах и Ума Турман.