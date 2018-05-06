Некоторые поклонники реалити-шоу и знаменитой семьи отметили, что сестры выглядели отлично двадцать лет назад, но сейчас смотрятся еще лучше. А другие комментаторы не оценили фотографию и призвали молодых девушек не повторять за Кардашьян, потому хотя «новое тело и лицо можно купить», уникальность не купишь ни за какие деньги.
Ким Кардашьян поделилась семейным фото 20-летней давности
- Сьогодні, 14:21
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Розсилка
Ким Кардашьян
Архивное фото в очередной раз доказало, что сестры Кардашьян прибегали к услугам пластических хирургов
Несмотря на то, что Ким Кардашьян и ее сестры периодически заявляют, что их красота — природная, поклонники знаменитой семьи знают, что каждая из сестер делала не одну пластическую операцию. Особенно хорошо это становится заметно, когда кто-то из глана Кардашьян-Дженнер публикует архивные семейные фотографии.
Так на днях Ким опубликовала снимок, сделанный в 1999 году. В кадре запечатлены родной отец Ким Роберт Кардашьян, ее брат Роб и сестра Кортни. Причем, если Роба Кардашьяна по фото узнать можно, то Ким и Кортни выглядят настолько непохожими на себя, что многие подписчики Ким не сразу догадались где кто.