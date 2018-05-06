Некоторые поклонники реалити-шоу и знаменитой семьи отметили, что сестры выглядели отлично двадцать лет назад, но сейчас смотрятся еще лучше. А другие комментаторы не оценили фотографию и призвали молодых девушек не повторять за Кардашьян, потому хотя «новое тело и лицо можно купить», уникальность не купишь ни за какие деньги.