Архивное фото в очередной раз доказало, что сестры Кардашьян прибегали к услугам пластических хирургов

Несмотря на то, что Ким Кардашьян и ее сестры периодически заявляют, что их красота — природная, поклонники знаменитой семьи знают, что каждая из сестер делала не одну пластическую операцию. Особенно хорошо это становится заметно, когда кто-то из глана Кардашьян-Дженнер публикует архивные семейные



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Ким Кардашьян

Архивное фото в очередной раз доказало, что сестры Кардашьян прибегали к услугам пластических хирургов

Несмотря на то, что Ким Кардашьян и ее сестры периодически заявляют, что их красота — природная, поклонники знаменитой семьи знают, что каждая из сестер делала не одну пластическую операцию. Особенно хорошо это становится заметно, когда кто-то из глана Кардашьян-Дженнер публикует архивные семейные фотографии.

Так на днях Ким опубликовала снимок, сделанный в 1999 году. В кадре запечатлены родной отец Ким Роберт Кардашьян, ее брат Роб и сестра Кортни. Причем, если Роба Кардашьяна по фото узнать можно, то Ким и Кортни выглядят настолько непохожими на себя, что многие подписчики Ким не сразу догадались где кто.