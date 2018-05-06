Инсайдеры рассказали, сколько получает Кайли Дженнер за одну публикацию в Instagram

Кайли Дженнер почти полгода провела вдали от посторонних глаз, поставив на паузу свою активность в социальных сетях

Но сразу после рождения дочери Сторми в феврале этого года она вернулась к активной работе - продвижению своего бренда Kylie Cosmetics - и публичной жизни. Аналитики компании D'Marie Analytics подсчитали, какую бизнес-выгоду принесло Кайли ее материнство и воздержание от общественной жизни. По данным компании, одна рекламная публикация