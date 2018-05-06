  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз
    Шоу-биз

    Инсайдеры рассказали, сколько получает Кайли Дженнер за одну публикацию в Instagram

    Кайли Дженнер почти полгода провела вдали от посторонних глаз, поставив на паузу свою активность в социальных сетях
    Но сразу после рождения дочери Сторми в феврале этого года она вернулась к активной работе - продвижению своего бренда Kylie Cosmetics - и публичной жизни. Аналитики компании D'Marie Analytics подсчитали, какую бизнес-выгоду принесло Кайли ее материнство и воздержание от общественной жизни. По данным компании, одна рекламная публикация
    • Сьогодні, 15:07
    • Розсилка
    Кайли Дженнер
    Кайли Дженнер

    Кайли Дженнер почти полгода провела вдали от посторонних глаз, поставив на паузу свою активность в социальных сетях

    Но сразу после рождения дочери Сторми в феврале этого года она вернулась к активной работе - продвижению своего бренда Kylie Cosmetics - и публичной жизни. Аналитики компании D'Marie Analytics подсчитали, какую бизнес-выгоду принесло Кайли ее материнство и воздержание от общественной жизни.

    Читайте також
    знаменитости
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ