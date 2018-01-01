Кейси Аффлек отказался от участия в церемонии вручения премии «Оскар»

Актер не будет вручать «Оскар» победительнице в номинации «Лучшая актриса»

На торжественной церемонии вручения премии «Оскар» победительница в номинации «Лучшая актриса» получает заветную статуэтку из рук актера, забравшего «Оскар» в категории «Лучший актер» в прошлом году. В 2018 году поздравлять с победой коллегу должен был Кейси Аффлек, получивший в 2017 премию за главную



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Актер не будет вручать «Оскар» победительнице в номинации «Лучшая актриса»

На торжественной церемонии вручения премии «Оскар» победительница в номинации «Лучшая актриса» получает заветную статуэтку из рук актера, забравшего «Оскар» в категории «Лучший актер» в прошлом году. В 2018 году поздравлять с победой коллегу должен был Кейси Аффлек, получивший в 2017 премию за главную роль в фильме «Манчестер у моря». Однако Аффлек отказался от участия в церемонии.



Двадцать тысяч человек подписали против актера петицию, припомнив ему обвинения в домогательстве. Инцидент произошел в 2010 году на съемках фильма «Я все еще здесь». Обвинения против Кейси Аффлека высказали продюсер фильма Аманда Уайт и оператор Магдалена Горка. До суда дело не дошло. Стороны заключили мировое соглашение, и обвинению была выплачена материальная компенсация.



В 2018 году в категории «Лучшая актриса» на премию «Оскар» номинированы Салли Хокинс («Форма воды»), Фрэнсис МакДорманд («Три билборда на границе Эббинга, Миссури»), Марго Робби («Тоня против всех»), Сирша Ронан («Леди Бёрд»), Мэрил Стрип («Секретное досье»).

Отметим, что церемония награждения состоится 4 марта в Театре Dolbi в Лос-Анджелесе. С полным списком номинантов можно ознакомиться в нашем материале.

Джерело: Киноафиша