Кейси Аффлек рассказал о причине многолетнего запоя его брата Бена



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Все дело в генах, оказывается

Ни для кого не секрет, что Бен Аффлек на протяжении многих лет страдает алкоголизмом. Актер неоднократно лечился в рехабе, однако все попытки излечить болезнь были тщетны. Более того, не исключено, что именно из-за проблем с алкоголем, распался его брак с Дженнифер Гарнер. Многие поклонники пытаются понять, в чем причина столь сильной зависимости актера?

Пролить свет на ситуацию решился его брат Кейси Аффлек, который рассказал, что вся вина в генах. По словам актера, их отец всю жизнь был алкоголиком, но бросил пить 30 лет тому назад.

«Алкоголиками были и дедушка, и прадедушка, все без исключения мужчины в нашем роду. Я сумел побороть зависимость шесть лет тому назад. А вот Бену никак не удается покончить с этим», - поделился Кейси.

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Джерело: Viva