  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Шоу-биз

    Кейси Аффлек рассказал о причине многолетнего запоя его брата Бена

    • Розсилка
    Кейси Аффлек рассказал о причине многолетнего запоя его брата Бена

    Все дело в генах, оказывается

    Ни для кого не секрет, что Бен Аффлек на протяжении многих лет страдает алкоголизмом. Актер неоднократно лечился в рехабе, однако все попытки излечить болезнь были тщетны. Более того, не исключено, что именно из-за проблем с алкоголем, распался его брак с Дженнифер Гарнер. Многие поклонники пытаются понять, в чем причина столь сильной зависимости актера?

    Пролить свет на ситуацию решился его брат Кейси Аффлек, который рассказал, что вся вина в генах. По словам актера, их отец всю жизнь был алкоголиком, но бросил пить 30 лет тому назад.

    «Алкоголиками были и дедушка, и прадедушка, все без исключения мужчины в нашем роду. Я сумел побороть зависимость шесть лет тому назад. А вот Бену никак не удается покончить с этим», - поделился Кейси.

    Ранее «Скотч» рассказывал, как подуставшая Лобода решила жить по-новому.

     

    Джерело: Viva

    актер алкоголизм шоу-бизнес
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ