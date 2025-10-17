Оля Полякова залучила ЛГБТ-хор та штучний інтелект для нового кліпу (відео)

Співачка відкрила нову сторінку у своїй творчості

Співачка Оля Полякова представила сингл Warrior – першу композиція з майбутнього англомовного альбому виконавиці. Одночасно вийшов кліп, над яким працювала велика британо-українська команда упродовж пів року. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на менеджмент артистки.

«До запису долучився потужний The Force Choir – британський ЛГБТ-хор із п’ятдесяти співаків під керівництвом Джеймі Пау, який виконує твори, натхненні історіями ЛГБТ+ спільноти. Попереду ще більше нового, відвертого й справжнього. До того ж цього року я прийняла рішення подати заявку на участь у Національному відборі на Євробачення-2026», – зазначила Оля Полякова.

Відеороботу створено у співавторстві з британськими продюсерами компанії Red Triangle на лейблі state51 (Велика Британія). Ця подія стала продовженням масштабного партнерства Полякової з британською командою, у межах якого готується її новий альбом. Образ княгині Ольги та супержінки для кліпу створили MU Production. Хореографом-постановником відео виступив Олег Жежель, засновник гурту Kazaky.

«Це масштабна експериментальна робота, що поєднала живу зйомку, 3D-графіку та технології штучного інтелекту. Ми прагнули створити кліп у стилі супергеройських фільмів і коміксів, натхненний ідеєю мультивсесвіту. Warrior (в перекладі з англійської «воїн». – «Главком») – це історія про силу духу, боротьбу добра і зла, сміливість бути собою та відродження після випробувань», – розповів режисер кліпу Мітя Шмурак.

