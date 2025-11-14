Головна Світ Соціум
США розпочали операцію «Південний спис» проти наркокартелів у Латинській Америці

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
США розпочали операцію «Південний спис» проти наркокартелів у Латинській Америці
Міністр оборони США Піт Гегсет оголосив про початок нової військової операції під назвою «Південний спис»
фото: Reuters

Основною метою операції є нейтралізація нарко-терористичних угруповань

Міністр оборони США Піт Гегсет оголосив про початок нової військової операції під назвою «Південний спис», спрямованої на боротьбу з наркокартелями в Латинській Америці, пише «Главком».

Операція координується Об’єднаною оперативною групою Southern Spear у співпраці з Командуванням Збройних сил США у Південній Америці (SOUTHCOM).

Основною метою операції є нейтралізація нарко-терористичних угруповань, які діють у західній півкулі, а також перекриття каналів постачання наркотиків до США. Міністр Гегсет зазначив, що це є частиною наказу президента Дональда Трампа щодо захисту американського народу від загроз, які походять з південного напрямку.

«Західна півкуля – це сусід Америки, і ми будемо її захищати», – заявив Гегсет.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що після виведення морських маршрутів наркоторгівлі під контроль американські сили можуть перейти до наступного етапу – боротьби із наркотрафіком на суходолі, зокрема у Венесуелі

Нагадаємо, адміністрація президента США розробила декілька варіантів військових дій проти режиму очільника Венесуели Ніколаса Мадуро. За словами кількох американських чиновників, Білий дім планує авіаудари по військових обʼєктах, щоб ослабити підтримку Мадуро.

Крім того, йдеться про захоплення або фізична ліквідація Мадуро силами елітних підрозділів морської піхоти США, а також введення антитерористичних сил для захоплення аеропортів, нафтових родовищ і важливої інфраструктури Венесуели. Варто зазначити, що Трамп ще не ухвалив рішення щодо операцій у Венесуелі. Але, за інформацією журналістів, офіційні особи заявили, що він неохоче схвалює операції, які можуть поставити під загрозу американські війська або можуть обернутися ганебним провалом.

Нещодавно Трамп публічно визнав, що надав ЦРУ дозвіл на проведення таємних операцій у країні, а Пентагон перекинув до Карибського басейну найсучасніший авіаносець із кораблями супроводу, винищувачами F/A-18 і літаками радіоелектронної боротьби. За останні тижні американські стратегічні бомбардувальники B-52 і B-1 уже здійснювали польоти поблизу узбережжя Венесуели, тестуючи її систему ППО.

