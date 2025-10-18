Головна Світ Політика
Трамп похвалився знищенням субмарини з наркотиками

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Трамп похвалився знищенням субмарини з наркотиками
Трамп заявив, що США не терпіти контрабандистів наркотиків, які діють як на суші, так і на морі

Президент США Дональд Трамп повідомив про знищення підводного човна, який нібито перевозив наркотики і рухався до американського узбережжя. Про це Трамп написав у своїй соціальній мережі, пише «Главком».

За повідомленням Трампа, човен був завантажений фентанілом і іншими незаконними речовинами. Чотири «наркотерристи», перебували на борту, двоє з них були вбиті.

«Якщо б я дозволив цьому підводному човну приплисти до берега, це призвело б до загибелі щонайменше 25 000 американців. Два вижилих терориста повертаються до своїх країн – Еквадору та Колумбії – для затримання та судового переслідування. В результаті цієї операції американські війська не зазнали жодних втрат. Під моїм керівництвом Сполучені Штати Америки не потерплять наркотрерористів, що займаються контрабандою наркотиків, ані по суші, ані по морю», – додав він.

Раніше повідомлялось, що американські військові розробляють плани операцій із завдання ударів по наркоторговцях на території Венесуели. Ці атаки, імовірно, можуть розпочатися вже за кілька тижнів, хоча остаточне рішення ще не ухвалене президентом США Дональдом Трампом.

Також Дональд Трамп заявив, що американські сили встановили повний контроль над морськими маршрутами постачання наркотиків і тепер Вашингтон розглядає можливість переходу до наступного етапу боротьби з наркокартелями у Венесуелі – операцій на суші.

