Сестра Софії Ротару купила права на «Червону руту»

Співачка Ауріка Ротару зробила нове аранжування композиції «Червона рута». Задля цього народна артистка купила права в родичів легендарного музиканта, Героя України Володимира Івасюка. Про це Ауріка Ротару розповіла «Главкому» в ексклюзивному інтерв'ю, яке вийшло напередодні її дня народження.

За словами артистки, її не раз на концертах просили виконати хіт, який, зокрема, став візитівкою її сестри Софії Ротару. Нове аранжування «Червоної рути» від Ауріки Михайлівни у вересні цього року почули відвідувачі музичного фестивалю «Покоління», який пройшов в столиці. Ауріка Ротару розповіла, що купила права на виконання пісні, автором слів та музики якої є Володимир Івасюк, на 20 років.

«Ми завжди чесно працюємо. Нещодавно, менш як рік тому, ми купили права на 20 років у сестри Івасюка. Можемо спокійно співати, зробили нове аранжування. Бо я якраз їздила в березні на благодійні гастролі до Ізраїля. І дуже просили «Червону руту»», – розповіла «Главкому» Ауріка Ротару.

Володимир Івасюк написав «Червону руту» 1970 року. Натхненням стала гуцульська легенда про чарівну квітку червону руту, яку, за повір’ям, можна знайти лише раз на рік, і вона приносить взаємне кохання. Вперше «Червону руту» публічно виконали Володимир Івасюк і студентка Чернівецького університету Олена Кузнєцова, але справжню популярність пісня здобула у виконанні Софії Ротару, яка представила її на телепередачі «Пісня року – 1971».

Згодом артистка стала головною героїнею однойменного музичного фільму «Червона рута», де композицію також виконували Назарій Яремчук і Василь Зінкевич. Пісню перекладали різними мовами, співали десятки артистів, і з часом вона перетворилася на справжній музичний символ України.

Зазначимо, що напередодні син легендарного поета Юрія Рибчинського, Євген Рибчинський, стверджував - співачка Тоня Матвієнко виконує композиції, написані для її мами, Ніни Матвієнко, без офіційного дозволу від авторів чи правовласників. Одній з композицій, «Ой, летіли дикі гуси», музику до якої написав Ігор Поклад. Євген Рибчинський натякнув на можливий суд з цього питання.

Згодом вдова Ігоря Поклада, Світлана Поклад, розповіла в інтерв'ю «Главкому», що про суд не йшлось. «То Євген трошки Тоню полякав… Суд міг бути, якби Тоня сама подала на нас позов – тоді ми зустрілися б в суді. Точніше, не «ми» і не я особисто, а юристи з агенції. Але я ж кажу: їй достатньо було б лише попросити… І тоді до жодного суду справа б не дійшла… А ми з Рибчинськими поговорили і вже відпустили Тоні ті гріхи, які були. Заради пам’яті Ніни вирішили не роздувати цей скандал. До речі, я теж не хотіла, щоб так все сталося», – розповіла «Главкому» Світлана Поклад.

