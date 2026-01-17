Визначився представник від Молдови на «Євробаченні-2026»

Перемогу здобув виконавець з запальною піснею

Satoshi з піснею «Viva Moldova» («Хай живе Молдова») представить Молдову на «Євробаченні-2026» в австрійському Відні. Про це повідомляє «Главком».

Як зазначалося в передмові до Selecția Națională 2026, Влад Сабажук був головним фаворитом на перемогу. Він виступив у фіналі під восьмим номером, і запалив публіку в Кишиневі своєю піснею. Окремої яскравості пісні додала беквокалістка виконавця, яка чисто заспівала свою частину, що сприяло і позитивним оцінкам від журі.

У підсумку Satoshi зібрав максимальні бали як від національних та міжнародних журі, так і глядачів. Допомогло його перемозі і те, що одна з головних суперниць конкурсанта, Cătălina Solomac, не зуміло чисто виконати свою запальну пісню. Через це вона отримала від міжнародного журі лише 7 балів, а від національного – 8, незважаючи на друге місце від глядачів.

Таким чином Сабажук спробує реабілітувати історію Молдови на пісенному конкурсі у Відні після непроходу до фіналу Natalia Barbu в 2024 році.

Результати Selecția Națională 2026

Satoshi – «Viva, Moldova» 36 балів Pavel Orlov – «Can't Say Goodbye 26 балів Cătălina Solomac – «Pink Margarita» 25 балів Dayana – «Doina» 18 балів Bacho – «Tata» 10 балів

Пісня переможця: Satoshi – «Viva, Moldova» («Хай живе Молдова»)

Влад Сабажук, який професійно відомий як Satoshi, взяв свій псевдонім від відомої анонімної постаті Сатоші Накамото. Як і засновник біткоїну, артист так само має доволі таємничу біографію, яку він змінив своїм приходом на Selecția Națională 2026.

Satoshi останні пів року думав про Євробачення, адже прагнув знайти як відображення молдовської культури у своїй творчості, так і особистий бренд. Зробить це він з енергійною піснею «Viva Moldova». Через поєднання слів з різних мов він намагається донести, наскільки його країна є різноманітною і цікавою.

Нагадаємо, що вже обрала свою представницю Чорногорія. Нею стала Tamara Živković, яка з піснею «Nova Zora» була головною фавориткою на перемогу в Montesong. Вона виступила у фіналі під 11-м номером, і показала динамічну постановку з гарним вокалом та хореографією.

До слова, також став відомий представник від Албанії. Alis з піснею «Nân» («Мамо») представить Албанію на 70-му пісенному конкурсі Євробачення в австрійському Відні. За підсумками голосування журі Alis отримав майже всі 12 балів, але через нуль від одного з членів він мав перевагу над другим місцем, яким була Sheila, усього три бали. У підсумку це не завадило йому перемогти, адже він отримав максимальний бал і від публіки та представить свою країну на пісенному конкурсі в Австрії.