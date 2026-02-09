«Люди, ви здуріли». Відома мовознавиця відреагувала на хейт представниці України на «Євробаченні»

Лариса Ніцой: «Лети, Лелеко. І вертайся. З перемогою чи без. Ми чекатимемо тебе додому»

Переможниця Національного відбору на Євробачення 2026 співачка Leleka багато років живе в Німеччині й зізнається, що наразі не має реальної можливості повернутися та осісти на Батьківщині. Українці в соцмережах вже почали хейтити співачку. Водночас письменниця Лариса Ніцой звернулася до українців із проханням підтримати виконавицю, яка представляє український фольклор у світі, пише «Главком».

Лариса Ніцой у соцмережах різко відреагувала на хвилю негативних коментарів щодо виконавиці. «То бідна Лелека не знала, на що підписалася. Думала, що треба буде проходити випробування Євробаченням, а прийдеться пройти горнило українського хейту. Правильно, роздирайте на шмаття свого ж. Нащо вам всю злість спрямовувати на московита? Спрямовуйте на українку, яка повернулася з-за кордону – нехай не повертається. Ну і що, що співала там українських пісень. Ну і що, що відмовилася від участі в престижному проєкті, бо не хотіла співати українські народні пісні англійською, а хотіла українською. Ну і що, що допомагає ЗСУ. Ну і що, що пообіцяла дуже старатися, щоб представити Україну якнайкраще. Ату її. Ату. Зраділа вона, бачте, до сліз, що її прийняла українська музична родина. Все зробимо, щоб тікала, поки крила свої не погубить».

фото: Лариса Ніцой/Facebook

Лариса Ніцой також закликала не відштовхувати виконавицю через її досвід життя за кордоном та висловила побажання, «щоб Leleka об нас не поранилася».

Український письменник і журналіст Богдан Логвиненко зазначив, що критика переможниці виникла через її тривале перебування за межами України, однак наголосив на її зв’язку з українським контекстом: «Співачка Leleka їде на Євробачення від України. Але одразу посипались докори до переможниці за те, що вона не жила в країні останні роки, а навчалась за кордоном. Для багатьох це стало тригером, що зрозуміло. Я б навряд писав би зараз про це, якби в цьому випадку не було значно більшого змісту, як на мене».

Він підкреслив, що, попри перебування за кордоном, артистка продовжувала підтримувати Україну. «Бо Leleka, попри роки за кордоном, залишилася в українському контексті. Вона постійно збирала на потреби фронту, говорила про Україну, вона, зрештою, продовжувала робити українську музику та стверджує, що планує повернутися».

фото: Богдан Логвиненко/Facebook

Логвиненко також наголосив, що українське суспільство має залишатися відкритим до тих, хто повертається: «Ми неймовірно травмовані війною. Цей біль змушує нас робити боляче іншим. Але якщо ми хочемо вижити як політична нація, мусимо знайти в собі сили залишати серце відкритим».

Мер Львова Андрій Садовий також публічно привітав виконавицю.

Нагадаємо, що переможницею Національного відбору на цьогорічний пісенний конкурс стала співачка Leleka, яка отримала максимальні 10 балів і від професійного журі, і від глядачів, здобувши загалом 20 балів із композицією Ridnym. Проєкт Leleka поєднує українські фольклорні мотиви з джазовими аранжуваннями та вже майже десять років працює над музикою, що спирається на народну традицію, попри те, що колектив базується в Берліні.

Leléka – сценічне ім’я української співачки, аранжувальниці та кінокомпозиторки Вікторії Лелеки, уродженки міста Шахтарське на Дніпропетровщині. Вона здобула освіту в університеті імені Карпенка-Карого, після чого переїхала до Німеччини, де продовжила музичне навчання в Дрезденській вищій школі музики та нині живе і працює там.

У Берліні вона заснувала етноджазовий гурт Leléka. Артистка також розвиває сольний проєкт «Donba₴grl» і відома як авторка музики до серіалу «І будуть люди». Водночас співачка неодноразово ставала об’єктом критики в соцмережах через проживання за кордоном, зазначаючи, що розуміє чутливість цієї теми під час війни та наголошує, що розглядає свою діяльність як спосіб представляти українську культуру за межами країни.

