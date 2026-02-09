Головна Скотч Життя
search button user button menu button

«Люди, ви здуріли». Відома мовознавиця відреагувала на хейт представниці України на «Євробаченні»

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
google social img telegram social img facebook social img
Вікторія Лелека – українська співачка, аранжувальниця й кінокомпозиторка, яка представлятиме Україну на «Євробаченні 2026» з піснею «Ridnym»
фото: leleka_music/instagram.com

Лариса Ніцой: «Лети, Лелеко. І вертайся. З перемогою чи без. Ми чекатимемо тебе додому»

Переможниця Національного відбору на Євробачення 2026 співачка Leleka багато років живе в Німеччині й зізнається, що наразі не має реальної можливості повернутися та осісти на Батьківщині. Українці в соцмережах вже почали хейтити співачку. Водночас письменниця Лариса Ніцой звернулася до українців із проханням підтримати виконавицю, яка представляє український фольклор у світі, пише  «Главком».

Лариса Ніцой у соцмережах різко відреагувала на хвилю негативних коментарів щодо виконавиці. «То бідна Лелека не знала, на що підписалася. Думала, що треба буде проходити випробування Євробаченням, а прийдеться пройти горнило українського хейту. Правильно, роздирайте на шмаття свого ж. Нащо вам всю злість спрямовувати на московита? Спрямовуйте на українку, яка повернулася з-за кордону – нехай не повертається. Ну і що, що співала там українських пісень. Ну і що, що відмовилася від участі в престижному проєкті, бо не хотіла співати українські народні пісні англійською, а хотіла українською. Ну і що, що допомагає ЗСУ. Ну і що, що пообіцяла дуже старатися, щоб представити Україну якнайкраще. Ату її. Ату. Зраділа вона, бачте, до сліз, що її прийняла українська музична родина. Все зробимо, щоб тікала, поки крила свої не погубить».

«Люди, ви здуріли». Відома мовознавиця відреагувала на хейт представниці України на «Євробаченні» фото 1
фото: Лариса Ніцой/Facebook

Лариса Ніцой також закликала не відштовхувати виконавицю через її досвід життя за кордоном та висловила побажання, «щоб Leleka об нас не поранилася».

Український письменник і журналіст Богдан Логвиненко зазначив, що критика переможниці виникла через її тривале перебування за межами України, однак наголосив на її зв’язку з українським контекстом: «Співачка Leleka їде на Євробачення від України. Але одразу посипались докори до переможниці за те, що вона не жила в країні останні роки, а навчалась за кордоном. Для багатьох це стало тригером, що зрозуміло. Я б навряд писав би зараз про це, якби в цьому випадку не було значно більшого змісту, як на мене».

Він підкреслив, що, попри перебування за кордоном, артистка продовжувала підтримувати Україну. «Бо Leleka, попри роки за кордоном, залишилася в українському контексті. Вона постійно збирала на потреби фронту, говорила про Україну, вона, зрештою, продовжувала робити українську музику та стверджує, що планує повернутися».

«Люди, ви здуріли». Відома мовознавиця відреагувала на хейт представниці України на «Євробаченні» фото 2
фото: Богдан Логвиненко/Facebook

Логвиненко також наголосив, що українське суспільство має залишатися відкритим до тих, хто повертається: «Ми неймовірно травмовані війною. Цей біль змушує нас робити боляче іншим. Але якщо ми хочемо вижити як політична нація, мусимо знайти в собі сили залишати серце відкритим».

Мер Львова Андрій Садовий також публічно привітав виконавицю.

Нагадаємо, що переможницею Національного відбору на цьогорічний пісенний конкурс стала співачка Leleka, яка отримала максимальні 10 балів і від професійного журі, і від глядачів, здобувши загалом 20 балів із композицією Ridnym. Проєкт Leleka поєднує українські фольклорні мотиви з джазовими аранжуваннями та вже майже десять років працює над музикою, що спирається на народну традицію, попри те, що колектив базується в Берліні.

Leléka – сценічне ім’я української співачки, аранжувальниці та кінокомпозиторки Вікторії Лелеки, уродженки міста Шахтарське на Дніпропетровщині. Вона здобула освіту в університеті імені Карпенка-Карого, після чого переїхала до Німеччини, де продовжила музичне навчання в Дрезденській вищій школі музики та нині живе і працює там.

У Берліні вона заснувала етноджазовий гурт Leléka. Артистка також розвиває сольний проєкт «Donba₴grl» і відома як авторка музики до серіалу «І будуть люди». Водночас співачка неодноразово ставала об’єктом критики в соцмережах через проживання за кордоном, зазначаючи, що розуміє чутливість цієї теми під час війни та наголошує, що розглядає свою діяльність як спосіб представляти українську культуру за межами країни.

Нагадаємо, ведуча Національного відбору на міжнародний пісенний конкурс «Євробачення-2026» Леся Нікітюк показала, на який відчайдушний крок їй довелося йти перед фіналом. 

Читайте також:

Теги: Євробачення

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Нацвідбір Євробачення. Я дуже хочу, аби Leleka об нас не поранилася
Нацвідбір Євробачення. Я дуже хочу, аби Leleka об нас не поранилася
Сьогодні, 07:18
«Cуспільне» показало проєкт сцени для фіналу нацвідбору на Євробачення
Євробачення 2026: організатори Нацвідбору показали макет майбутньої сцени (фото)
21 сiчня, 09:56
 Фінал Національного відбору на Євробачення-2026 відбудеться у суботу, 7 лютого
Оголошено склад журі Нацвідбору на Євробачення-2026
30 сiчня, 12:56
Мальта наразі входить до чільної п'ятнадцятки перших ставок букмекерів на перемогу в конкурсі
Сьогодні вночі Мальта обере свого представника на Євробаченні
17 сiчня, 20:35
Люксембург був однією з найуспішнішою країн на Євробаченні у 20 столітті
Росіянка у фаворитах. Люксембург незабаром обере свого представника на Євробаченні
24 сiчня, 20:05
У суперфіналі Eva Marija з величезним розривом перемогла своїх суперників
Росіянка намагалася потрапити на Євробачення від Люксембургу. Стали відомі результати відбору
25 сiчня, 00:37
Австрійська сторона зазначає, що тандем Сваровські та Островські буде неочікуваним та цікавим
Названо імена ведучих Євробачення-2026 у Відні
29 сiчня, 10:48
Dara є відомою виконавицею у Болгарії, пісні якої регулярно перебувають на високих позиціях у національних чартах
Представниця Болгарії на Євробаченні через хейтерів хотіла відмовитися від участі
2 лютого, 22:46
«Суспільне» не побачило порушень у діях Руслани
Руслана порушила правила нацвідбору Євробачення? «Суспільне» зробило заяву
Вчора, 14:04

Життя

«Люди, ви здуріли». Відома мовознавиця відреагувала на хейт представниці України на «Євробаченні»
«Люди, ви здуріли». Відома мовознавиця відреагувала на хейт представниці України на «Євробаченні»
Британці знайшли оригінальне рішення, щоб не вигорати на роботі
Британці знайшли оригінальне рішення, щоб не вигорати на роботі
Молитовний сніданок з Трампом. Українська журналістка розказала, чим годували
Молитовний сніданок з Трампом. Українська журналістка розказала, чим годували
У Вашингтоні активісти висміяли фільм про Меланію Трамп (фото)
У Вашингтоні активісти висміяли фільм про Меланію Трамп (фото)
Народна артистка України потрапила у ДТП (відео)
Народна артистка України потрапила у ДТП (відео)
Ексдружина військового Вишебаби зробила гучну заяву: деталі скандалу
Ексдружина військового Вишебаби зробила гучну заяву: деталі скандалу

Новини

Ізраїль попередив США про готовність самостійно вдарити по Ірану
Сьогодні, 10:26
В Україні невеликий сніг: погода на 7 лютого
Вчора, 06:02
В Україні сніг та дощ: погода на 7 лютого
7 лютого, 06:01
Президентка Молдови назвала українців гідними Нобелівської премії миру
6 лютого, 15:56
Трамп вимагає від Конгресу схвалити закон «про порятунок Америки»
6 лютого, 08:33
В Україні невеликй сніг та ожеледиця: погода на 6 лютого
6 лютого, 05:59

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
23 сiчня, 11:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua