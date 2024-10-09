Перепічка в бронзі: легендарний київський фаст-фуд отримав власну скульптуру (фото)

За чотири десятиліття у київської перепічки змінилася лише ціна – з 22 копійок виросла до 45 грн

Відомий столичний фастфуд – київська перепічка отримала власну скульптуру. Вона стала ювілейною 45-ю мініскульптурою проєкту «Шукай», який розповідає історії Києва через бронзові фігурки. Про це повідомляється на Facebook-сторінці «Шукай».

За словами авторів проєкту, страва продається вже 38 років і входить у всі можливі путівники для гостей Києва. «Присвячена їй скульптурка така сама гаряча, як справжня перепічка. У черзі на Богдана Хмельницького, 3, стояв чи не кожен киянин. Віконечко, черга біля нього, рука, яка видає перепічку, – символи того, що все буде добре, що Київ живе», – зазначають автори проєкту.

Саме цьому й присвячена мініскульптура – перепічка в руці, яку автори зробили завжди теплою завдяки вбудованому нагрівнику. Ця мініскульптурка традиційно отримала власну прикмету: Хто перепічки торкнеться, довголіття набереться.

«Главком» побував на біля культового фастфуду і на власні очі побачив присвячену перепічці скульптуру.

Додамо, що «Київська перепічка» – перший київський фастфуд, який став культовим місцем у столиці. За чотири десятиліття в неї змінилася лише ціна – з 22 копійок виросла до 45 грн.

Відшукати мініскульптуру «Київська перепічка» можна на Богдана Хмельницького, 3, справа біля вікна.

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