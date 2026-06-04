Київська перепічка знову подорожчала: історія цін на культовий фастфуд

Ціна однієї перепічки тепер становить 60 грн і дорівнює анонсованій вартості двох поїздок у громадському транспорті Києва після майбутнього подорожчання

За час повномасштабного вторгнення РФ ціна столичного смаколика зросла вдвічі

Головний гастрономічний символ столиці «Київська перепічка» знову змінив цінник. Минулого тижня легендарна сосиска в тісті подорожчала на 5 грн і тепер її вартість становить 60 грн. На таку стрімку зміну вартості культового делікатесу та її невідповідність темпам росту середніх зарплат звернув увагу журналіст Єгор Шуміхін, інформує «Главком».

Медійник нагадав, що за час повномасштабного вторгнення ціна перепічки зросла вдвічі, а її цінник уже сорок п'ять років слугує неофіційним індексом інфляції.

Нові ціни у закладі «Київська перепічка» фото: Єгор Шуміхін/Facebook

Історія цього культового закладу на вулиці Богдана Хмельницького бере свій початок у лютому 1981 року. За радянських часів гаряча сосиска коштувала 22 копійки. У 2010-х роках ціна тривалий час трималася на позначці 4,5 грн, після чого почалося поступове подорожчання.

У 2015 році за перепічку просили 8 грн, навесні 2016 року ціна округлилася до 10 грн, а вже у грудні того ж року зросла до 12 грн. Наприкінці 2017 року культовий фастфуд коштував 15 грн, через рік – 17 грн, а у вересні 2019 року перетнув позначку у 18 грн. Вересень 2020 року підняв планку до 20 грн, навесні 2021 року ціна стрибнула до 25 грн, а за місяць до початку великої війни, у січні 2022 року, зафіксувалася на рівні 30 грн.

Повномасштабне вторгнення та економічні виклики лише прискорили ціновий марафон: у вересні 2022 року перепічка подорожчала до 35 грн, у травні 2023 року – до 40 грн, а в травні 2024 року досягла 45 грн.

Наступний стрибок до 50 грн відбувся у грудні 2024 року, а наприкінці минулого, 2025 року, кулінарна візитівка Києва коштувала вже 55 грн, і ось початку нинішнього літа перепічка встановила новий історичний максимум.

Коментуючи останнє подорожчання до 60 грн, Єгор Шуміхін порівняв його із реальними доходами киян. Він іронічно зауважив, що був би дуже щасливий, якби його зарплата підвищувалася такими ж темпами, як ціна на київську перепічку. Журналіст також додав, що круглу суму, ймовірно, зробили для зручності майбутніх розрахунків після анонсованого здорожчання громадського транспорту у місті – аби ціна однієї перепічки дорівнювала вартості двох поїздок у громадському транспорті Києва.

Нагадаємо, у січні 2022 року середня заробітна плата у Києві становила 21 347 грн, а у квітні 2026 року середня зарплата в Києві становила 48 003 грн. Варто враховувати, що показник середньої зарплати погано відображає реальність, оскільки він завищується через поодинокі надвисокі доходи (наприклад, у топменеджерів). Крім того, офіційна статистика враховує суми до вирахування податків і повністю ігнорує заробітки у тіньовому секторі чи мікробізнесі.

До слова, київська перепічка отримала власну скульптуру. Вона стала ювілейною 45-ю мініскульптурою проєкту «Шукай», який розповідає історії Києва через бронзові фігурки.