Аліна Гросу розвінчала дар провидиці у своєї хрещеної Ірини Білик

Співачка провела свято гендер-паті лише з чоловіком

Вагітна українська співачка Аліна Гросу приховувала стать своєї майбутньої дитини від хрещеної Ірини Білик. Співачка зізналася, чому не хотіла засмучувати зіркову хрещену. Про це пише «Главком» із посиланням на допис Аліни Гросу в Instagram.

Аліна Гросу розповіла, що її хрещена співачка Ірина Білик помилилася в тому що в неї буде дівчинка. Гросу з чоловіком чекає на сина, тому похресниця вирішила не засмучувати Білик та не сказала їй одразу про стать майбутньої дитини. «А ще ми приховували це і від Ірочки Білик, бо вона мені сказала, що буде дівчинка і вона ніколи не помиляється. А я як дізналась, що наша манюнічка - синочок, засоромилась їй сказати, що вона помилилась», – написала співачка.

За словами співачки, більшість її родичів вважали, що вона чекає на дівчинку, однак виявилося інакше. «Тож така новина їх шокувала. «У більшості повний шок, бо думали, що дівчинка і мене запевняли в цьому по якимось там забубонам, але я точно була б рада в будь-якому випадку і обом зразу ж, і сину, і дочці», – зізналася співачка.

Гендер-паті співачка провела разом із чоловіком без гучних святкувань. На заході був присутній лише оператор, який зняв на камеру важливий для подружжя момент. Тож її родина також дізналась про стать її дитини не одразу.

Нагадаємо, як Аліна Гросу презентувала нову композицію «Волошки» та одночасно оголосила стать майбутньої дитини. Про важливу подію артистка розповіла у відеороботі, де з’явилася разом із чоловіком.

До слова, Аліна Гросу раніше висловилась про вагітність та дітей. 30-річна артистка наголосила, що зараз кожна жінка може сама обирати, народжувати чи ні. Тож співачка вже визначилась, що народжувати буде в Україні. На це в неї є певні причини.