Втікач Азаров розкрив персону могутнього політика, який тепер рятує Московську церкву в Україні

За словами колишнього прем’єра, через дії віцепрезидента США Київ нібито став обережніше діяти у питаннях УПЦ МП

Прем’єр-міністр часів Віктора Януковича Микола Азаров, який нині переховується в Росії, заявив, що віцепрезидент Сполучених Штатів Джей Ді Венс тепер перешкоджає процесу згортання діяльності Української православної церкви Московського патріархату. Про це повідомляє «Главком».

Як стверджує Азаров в коментарі російським пропагандистам, в Україні триває процес, спрямований на ліквідацію УПЦ МП. «Зараз досить велику увагу почав приділяти віцепрезидент Сполучених Штатів Джей Ді Венс, деякі конгресмени. Іде певний натиск на київську владу, щоб вона все-таки не діяла так по-хамськи», – каже він.

За словами колишнього глави уряду, насправді ставлення до УПЦ МП в української влади не змінилося. Водночас Київ нібито почав обережніше діяти проти Української православної церкви Московського патріархату через «тиск» з боку США.

Варто зазначити, що Джей Ді Венс неодноразово виступав на захист УПЦ МП. У квітні 2024 року в Сенаті США він публічно розкритикував український уряд через законопроєкт про заборону релігійних організацій, пов'язаних з Росією. Згодом ці заяви політика стали використовувати як аргумент деякі парафії та священнослужителі УПЦ МП, скаржачись на нібито релігійні утиски.

Нагадаємо, Державна служба України з етнополітики та свободи совісті у відповіді на запит «Главкома» повідомила про здійснення систематичної роботи з метою виявлення ознак афілійованості релігійної організації із Російською православною церквою, діяльність якої в Україні заборонена. Водночас, станом на кінець березня 2026 року, через суди не припинено діяльність жодної такої організації, яка проігнорувала припис з вимогою усунути ознаки афілійованості.

Раніше «Главком» писав, що Київська митрополія Української православної церкви Московського патріархату подала позов проти Державної служби України з етнополітики та свободи совісті. Церковники добиваються визнання протиправним та скасування припису Держслужби з етнополітики від 17 липня 2025 року про усунення порушень законодавства про свободу совісті та релігійні організації. На їхню думку, припис суперечать статті 35 Конституції («Кожен має право на свободу світогляду і віросповідання») «як акту прямої дії, міжнародним правовим актам та рішенням Європейського суду з прав людини».

За даними обласних військових адміністрацій, на початок 2025 року мережа Української православної церкви Московського патріархату нараховувала 10118 об’єктів: 9792 релігійні громади, 210 монастирів, 34 братства, 17 місій, 16 духовних навчальних закладів.

Як відомо, 23 вересня 2024 року в Україні набрав чинності Закон «Про захист конституційного ладу у сфері діяльності релігійних організацій». Стаття 3 цього Закону гласить: «…Російська православна церква є ідеологічним продовженням режиму держави-агресора, співучасницею воєнних злочинів та злочинів проти людяності, що вчиняються від імені Російської Федерації та ідеології «русского міра», діяльність в Україні Російської православної церкви заборонена».

9 травня 2025 року Кабінет міністрів затвердив порядок проведення дослідження щодо питання наявності ознак афілійованості релігійної організації з іноземною релігійною організацією, діяльність якої в Україні заборонена, а також порядок розгляду питання щодо підтвердження фактів використання релігійної організації для пропаганди ідеології «русского міра».