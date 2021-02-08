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    Шоу-биз

    Звезда сериала «Сексуальное просвещение» рассказала о последствиях съемок сцен с мастурбацией

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    Звезда сериала &laquo;Сексуальное просвещение&raquo; Эйми Лу Вуд - Звезда сериала «Сексуальное просвещение» рассказала о последствиях съемок сцен с мастурбацией
    Звезда сериала «Сексуальное просвещение» Эйми Лу Вуд

    Актриса добавила, что ее негативные переживания были весьма яркими

    Звезда сериала «Сексуальное просвещение» Эйми Лу Вуд раскрыла неожиданные последствия съемок сцены мастурбации. Слова актрисы передает The Sun.

    Вуд призналась, что пережила «похмельное чувство уязвимости» после работы. «Координатор секс-сцен предупреждал, что сразу после съемок эротического эпизода ты чувствуешь себя навеселе, а через день или два получаешь такое чувство "похмелья" и думаешь: "Вот дерьмо!"» — рассказала она.

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    Звезда сериала «Сексуальное просвещение» рассказала о последствиях съемок сцен с мастурбацией
    Звезда сериала «Сексуальное просвещение» рассказала о последствиях съемок сцен с мастурбацией
    Звезда сериала «Сексуальное просвещение» рассказала о последствиях съемок сцен с мастурбацией
    Звезда сериала «Сексуальное просвещение» рассказала о последствиях съемок сцен с мастурбацией

    Актриса добавила, что ее негативные переживания были весьма яркими: «Так много беспокойств появилось. У меня было масштабнейшее похмельное чувство уязвимости, я думала: "Я выгляжу ужасно [в этой сцене], задницей кверху, так неприлично"».

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    Теги: знаменитости актриса самые сексуальные шоу-бизнес
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