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    Шоу-биз

    Ким Кардашьян в бикини устроила горячую фотосессию на берегу океана

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    <p>39-летняя Ким Кардашьян отдохнула с мужем в Мексике</p> <div></div> - Ким Кардашьян в бикини устроила горячую фотосессию на берегу океана

    39-летняя Ким Кардашьян отдохнула с мужем в Мексике

    Фото: instagram.com/kimkardashian/

    42-летний Канье Уэст сделал снимок супруги в откровенном купальнике

    Американская инстадива Ким Кардашьян поделилась с поклонниками эффектными кадрами, которые сделал Канье. Исполнитель запечатлел жену в черном бикини. Крошечный купальник не скрывал форм Кардашьян.

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    Ким Кардашьян в бикини устроила горячую фотосессию на берегу океана
    Ким Кардашьян в бикини устроила горячую фотосессию на берегу океана
    Ким Кардашьян в бикини устроила горячую фотосессию на берегу океана
    Ким Кардашьян в бикини устроила горячую фотосессию на берегу океана
    Ким Кардашьян в бикини устроила горячую фотосессию на берегу океана
    Ким Кардашьян в бикини устроила горячую фотосессию на берегу океана
    Фото: instagram.com/kimkardashian/

    Снимки привели в восторг подписчиков представительницы популярного телесемейства. В их числе оказались и другие знаменитости. «Вау!», – прокомментировала кадры модель Винни Харлоу, сопроводив эмоциональное высказывание смайлами в виде сердец. «Горячо», «Нереальная», – присоединились к ней фолловеры Ким.

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    знаменитости Кардашьян Канье Уэст
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