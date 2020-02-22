Ким Кардашьян в бикини устроила горячую фотосессию на берегу океана



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39-летняя Ким Кардашьян отдохнула с мужем в Мексике Фото: instagram.com/kimkardashian/

42-летний Канье Уэст сделал снимок супруги в откровенном купальнике

Американская инстадива Ким Кардашьян поделилась с поклонниками эффектными кадрами, которые сделал Канье. Исполнитель запечатлел жену в черном бикини. Крошечный купальник не скрывал форм Кардашьян.

Снимки привели в восторг подписчиков представительницы популярного телесемейства. В их числе оказались и другие знаменитости. «Вау!», – прокомментировала кадры модель Винни Харлоу, сопроводив эмоциональное высказывание смайлами в виде сердец. «Горячо», «Нереальная», – присоединились к ней фолловеры Ким.