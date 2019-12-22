Кличко показал, как будет светиться фигура жирафа в киевском зоопарке (видео)



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Великан-жираф станет еще одним из символов обновленного киевского зоопарка

В столичном зоопарке продолжаются масштабные работы по реконструкции. Там также протестироовали современную подсветку гигантской фигуры жирафа, установленной на новой территории входной группы.

Видео из зоопарка мэр Киева Виталий Кличко опубликовал на своей странице в Фейсбуке.

«Друзья! Те, кто проезжал или проходил мимо столичного зоопарка в последние дни, наверняка заметили, как засиял вечером наш разноцветный жираф. 15-метровую фигуру жирафа установили на площади новой входной группы в зоопарк, которую мы обустраиваем на углу проспекта Победы и улицы Зоологической. До открытия нового входа, которое планируем на весну, установим еще и современную подсветку жирафа. Несколько вечеров ее тестировали. - Выглядит очень красиво! Современные технологии визуализации создают световое шоу с помощью специальных проекторов. Лучи направлены только на скульптуру и не ослеплять светом посетителей, которые будут находиться рядом, или авто проезжают по проспекту», - написал Кличко.