Колин Ферт стал яхтсменом в новом трейлере «Гонки века»

Новая картина расскажет о британском яхтмене Дональде Кроухерсте

Создатели приключенческой драмы «Гонка века», главные роли в которой играют Рэйчел Вайс, Колин Ферт и Дэвид Тьюлис, представили новый трейлер в преддверии премьеры, намеченной на конец марта. «Гонка века» рассказывает о британском яхтсмене Дональде Кроухерсте (Колин Ферт), который в марте 1968 года решает принять участие в



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Кадр из фильма «Гонка века»

Новая картина расскажет о британском яхтмене Дональде Кроухерсте

Создатели приключенческой драмы «Гонка века», главные роли в которой играют Рэйчел Вайс, Колин Ферт и Дэвид Тьюлис, представили новый трейлер в преддверии премьеры, намеченной на конец марта.

«Гонка века» рассказывает о британском яхтсмене Дональде Кроухерсте (Колин Ферт), который в марте 1968 года решает принять участие в непрерывной кругосветной гонке за приз «Золотой глобус», надеясь тем самым спастись от банкротства своей фирмы и долгов.

При поддержке своей жены и детей Дональд отправляется в это путешествие. В пути он сталкивается со многими трудностями одиночного плавания. И проплывая всё дальше по океану, Дональд понимает, что шансов выиграть гонку у него практически нет. Но желание приплыть первым пересиливает всё остальное — Дональд решает добыть победу любой ценой.

Съёмки фильма проходили в Великобритании, Мальте, а также на побережье Девона.



