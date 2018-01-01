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    Колин Ферт стал яхтсменом в новом трейлере «Гонки века»

    Новая картина расскажет о британском яхтмене Дональде Кроухерсте
    Создатели приключенческой драмы «Гонка века», главные роли в которой играют Рэйчел Вайс, Колин Ферт и Дэвид Тьюлис, представили новый трейлер в преддверии премьеры, намеченной на конец марта. «Гонка века» рассказывает о британском яхтсмене Дональде Кроухерсте (Колин Ферт), который в марте 1968 года решает принять участие в
    • Сьогодні, 14:01
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    Кадр из фильма&nbsp;<span>&laquo;Гонка века&raquo;</span>
    Кадр из фильма «Гонка века»

    Новая картина расскажет о британском яхтмене Дональде Кроухерсте

    Создатели приключенческой драмы «Гонка века», главные роли в которой играют Рэйчел Вайс, Колин Ферт и Дэвид Тьюлис, представили новый трейлер в преддверии премьеры, намеченной на конец марта.

    «Гонка века» рассказывает о британском яхтсмене Дональде Кроухерсте (Колин Ферт), который в марте 1968 года решает принять участие в непрерывной кругосветной гонке за приз «Золотой глобус», надеясь тем самым спастись от банкротства своей фирмы и долгов. 

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    Колин Ферт стал яхтсменом в новом трейлере «Гонки века»
    Колин Ферт стал яхтсменом в новом трейлере «Гонки века»
    Колин Ферт стал яхтсменом в новом трейлере «Гонки века»
    Колин Ферт стал яхтсменом в новом трейлере «Гонки века»
    Колин Ферт стал яхтсменом в новом трейлере «Гонки века»
    Колин Ферт стал яхтсменом в новом трейлере «Гонки века»
    Колин Ферт стал яхтсменом в новом трейлере «Гонки века»
    Колин Ферт стал яхтсменом в новом трейлере «Гонки века»

    При поддержке своей жены и детей Дональд отправляется в это путешествие. В пути он сталкивается со многими трудностями одиночного плавания. И проплывая всё дальше по океану, Дональд понимает, что шансов выиграть гонку у него практически нет. Но желание приплыть первым пересиливает всё остальное — Дональд решает добыть победу любой ценой.

    Съёмки фильма проходили в Великобритании, Мальте, а также на побережье Девона.



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