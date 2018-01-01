Вышел первый трейлер украинского фильма о героях Крут

Фильм показывает подвиг украинских студентов, которые сражались в неравном бою

В сети появился первый трейлер исторического экшена «Круты 1918», режиссером которого выступил Алексей Шапарев («Правило боя», «Гвардия»). Новая картина расскажет историю легендарного боя под Крутами, который произошел ровно 100 лет назад, пишет «Главком». Трейлер показывает мирную жизнь студентов,

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Круты 1918

Фильм показывает подвиг украинских студентов, которые сражались в неравном бою

В сети появился первый трейлер исторического экшена «Круты 1918», режиссером которого выступил Алексей Шапарев («Правило боя», «Гвардия»). Новая картина расскажет историю легендарного боя под Крутами, который произошел ровно 100 лет назад, пишет «Главком».

Трейлер показывает мирную жизнь студентов, которые участвовали в историческом бою, их обучение и быт, а также фрагменты батальных сцен. Отряд, состоящий из 400 курсантов приостановил наступление 4-тысячного подразделения Красной армии в направлении Киева. Сражение произошло возле железнодорожной станции Круты в Черниговской области и позволило Украинской народной республике выиграть время для подписания Брест-Литовского мирного договора.

Премьера картины запланирована на 6 декабря 2018 года. Главные роли в ленте исполнили Евгений Ламах, Александр Пискунов, Максим Донец и Алексей Тритенко.