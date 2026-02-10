Головна Скотч Шоу-біз
Співачка Юля Юріна відвідала 28 бригаду ЗСУ та записала для неї пісню (відео)

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
Юлія Юріна змінила своє уявлення про війну після поїздки на фронт
фото: «Культурні сили»

Співачка записала пісню для бригади під назвою «Боги війни»

Фольклористка та співачка Юля Юріна долучилася до проєкту музичного мілітарного проєкту від «Культурних сил» під назвою «Фронтова студія». Музикантка з’явилася в одному з епізодів проєкту та написала пісню для 28-ї окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового? пише «Главком».

Юля Юріна провела час із 28-ї окремою бригадою, співачка занурилася у життя військових та навіть взяла участь у тренуванні. Виконавиця була присутня на тренуванні разом із новобранцями під час «нульового дня». На цьому тренуванні військові імітуються стресові обставини реального бою.

Співачка Юля Юріна записала пісню «Боги війни»
Співачка Юля Юріна записала пісню «Боги війни»
фото: «Культурні сили»

Крім цього Юля Юріна випробувала свої сили у стрільбі з автомата та РПГ і поспілкувалася з танкістами та інструкторами піхотинців. «Ця поїздка повністю змінила моє уявлення про війну.  Я поспілкувалася з командирами різних підрозділів, військовими різних фахів, надихнулася гаслами, ідеями, які несуть ці воїни. Це буде пісня про те, що не треба лізти на українську землю, і про те, що наші бійці подолають загарбників, тому що вони – боги війни», – прокоментувала свій візит співачка.

Також музикантка взяла інтерв'ю у військових та врешті записала бойову пісню «Боги війни» для 28-ї окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового.

Юля Юріна пише пісню про 28-у ОМБр імені Лицарів Зимового Походу

Проєкт «Фронтова Студія» платформи Культурні сили передбачає запис 16 пісень та 16 епізодів. Безліч відомих українських артистів відвідують бойові бригади ЗСУ та проводять час із військовими, щоб записати для них пісні.

Нагадаємо, що перший сезон «Фронтової студії» відбувся 11 листопада, у ньому музикант Саша Чемеров та репер Гоня відвідали 30-ту ОМБр імені князя Костянтина Острозького. Під час цього епізоду артисти проводили час із військовими, керували дронами, вчилися та слухали захисників, щоб згодом створити пісню. Врешті музиканти анонсували трек для 30-ї ОМБр з назвою «Божою милістю».

Культурні сили – це платформа, що займається розвитком воїнської культури, сприяє моральній та психологічній підтримці військових та родин загиблих бійців. До неї входять волонтери, культурні діячі, а також військові творчих професій.

