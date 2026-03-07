Трамп назвав дурним запитання про російську допомогу Ірану

Президент США відмовився відповідати на питання про розвіддані

Президент США Дональд Трамп відмовився відповідати на запитання журналіста про повідомлення щодо можливого передання Росією розвідувальних даних Ірану, пише «Главком».

Під час круглого столу в Білому дому журналіст Fox News запитав президента про повідомлення медіа, що Росія могла передати Ірану розвіддані для ударів по американських базах. У відповідь Трамп різко перервав журналіста.

«Це проста проблема порівняно з тим, чим ми тут займаємося… Але чи можу я бути чесним? Я дуже поважаю вас. Ви завжди були дуже добрими до мене. Але яке ж дурне питання для цього моменту. Ми обговорюємо щось інше», – заявив він.

Після цього президент фактично уникнув відповіді та перевів розмову на інші теми.

Водночас глава Пентагону Піт Гегсет заявив, що американські військові враховують можливу співпрацю Росії та Ірану у своїх бойових планах.

«Американський народ може бути впевнений, що їхній головнокомандувач добре знає, хто з ким розмовляє», – сказав він.

За словами Гегсета, США уважно відстежують ситуацію. «Ми наражаємо інших хлопців на небезпеку, і це наша робота. Тож нас це не хвилює. Але єдині, кому зараз потрібно хвилюватися, це іранці, які думають, що виживуть», – додав міністр оборони США.

Раніше у Білому домі відреагували на повідомлення медіа про можливу передачу Росією розвідувальних даних Ірану для атак на об’єкти США. Там заявили, що навіть якщо така інформація відповідає дійсності, це не впливає на хід американської військової операції.

Попри тривале партнерство з Тегераном, у Москві дедалі частіше лунає риторика про «чужу війну», до якої Росія не має відношення. Так, речник Путіна Дмитро Пєсков у коментарі російським пропагандистам заявив, що «то не наша війна».