Головна Світ Політика
search button user button menu button

Трамп назвав дурним запитання про російську допомогу Ірану

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Трамп назвав дурним запитання про російську допомогу Ірану
Президент фактично уникнув відповіді та перевів розмову на інші теми
фото: АР

Президент США відмовився відповідати на питання про розвіддані

Президент США Дональд Трамп відмовився відповідати на запитання журналіста про повідомлення щодо можливого передання Росією розвідувальних даних Ірану, пише «Главком».

Під час круглого столу в Білому дому журналіст Fox News запитав президента про повідомлення медіа, що Росія могла передати Ірану розвіддані для ударів по американських базах. У відповідь Трамп різко перервав журналіста.

«Це проста проблема порівняно з тим, чим ми тут займаємося… Але чи можу я бути чесним? Я дуже поважаю вас. Ви завжди були дуже добрими до мене. Але яке ж дурне питання для цього моменту. Ми обговорюємо щось інше», – заявив він.

Після цього президент фактично уникнув відповіді та перевів розмову на інші теми.

Водночас глава Пентагону Піт Гегсет заявив, що американські військові враховують можливу співпрацю Росії та Ірану у своїх бойових планах.

«Американський народ може бути впевнений, що їхній головнокомандувач добре знає, хто з ким розмовляє», – сказав він.

За словами Гегсета, США уважно відстежують ситуацію. «Ми наражаємо інших хлопців на небезпеку, і це наша робота. Тож нас це не хвилює. Але єдині, кому зараз потрібно хвилюватися, це іранці, які думають, що виживуть», – додав міністр оборони США.

Раніше у Білому домі відреагували на повідомлення медіа про можливу передачу Росією розвідувальних даних Ірану для атак на об’єкти США. Там заявили, що навіть якщо така інформація відповідає дійсності, це не впливає на хід американської військової операції.

Попри тривале партнерство з Тегераном, у Москві дедалі частіше лунає риторика про «чужу війну», до якої Росія не має відношення. Так, речник Путіна Дмитро Пєсков у коментарі російським пропагандистам заявив, що «то не наша війна».

Читайте також:

Теги: росія Дональд Трамп військові Іран

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Іран вдарив по п'ятизірковому готелю Бурдж-аль-Араб у Дубаї
Масштабна атака на Дубай: іранські безпілотники вдарили по готелям та аеропорту
1 березня, 02:57
Аеропорт у Дубаї після атаки іранського безпілотника
У Катарі, ОАЕ та Ізраїлі пролунали вибухи
28 лютого, 23:26
Франція закриє доступ до 35 російських медіасайтів за санкціями ЄС
Париж наказав заблокувати підсанкційні російські сайти і канали
26 лютого, 18:41
Глава МЗС Польщі оцінив можливу війну РФ із НАТО у €1,2 трлн
Глава МЗС Польщі оцінив оборону східного флангу НАТО
26 лютого, 15:07
Пьотр Лукасевич: Росія не зникне ані як географічний простір, ані як маса населення, але зникнути має російський імперіалізм
Польський дипломат назвав «корінні причини» війни в Україні
24 лютого, 19:00
До 2014 року «Крименерго» керувало розподільними електромережами на півострові
Захоплення активів у Криму. Суд США дозволив ДТЕК розпочати процедуру стягнення з РФ понад $300 млн
20 лютого, 16:39
Недільна служба в соборі Святого Сергія Радонезького на околиці Йоганнесбурга
Росія активізувала культурну експансію в Африці на тлі санкцій
17 лютого, 21:09
Генштаб підвердив ураження нафтового терміналу в РФ та «Панцирь-С1» в окупованому Криму
Генштаб підвердив ураження нафтового терміналу в РФ та «Панцирь-С1» в окупованому Криму
15 лютого, 13:40
Удар по Одесі, атака БпЛА на Росію: головне за ніч
Удар по Одесі, атака БпЛА на Росію: головне за ніч
13 лютого, 05:26

Політика

Трамп назвав дурним запитання про російську допомогу Ірану
Трамп назвав дурним запитання про російську допомогу Ірану
Швеція затримала судно з українського санкційного списку
Швеція затримала судно з українського санкційного списку
Іран відповів, що чекає на союзників США у разі ударів по країні
Іран відповів, що чекає на союзників США у разі ударів по країні
Ізраїль розпочав нову хвилю ударів по Тегерану
Ізраїль розпочав нову хвилю ударів по Тегерану
Білий дім відреагував на повідомлення ЗМІ про передачу Росією розвідданих Ірану
Білий дім відреагував на повідомлення ЗМІ про передачу Росією розвідданих Ірану
Трамп пояснив свою вимогу про капітуляцію Ірану
Трамп пояснив свою вимогу про капітуляцію Ірану

Новини

Атака дронів на Київщину: пошкоджені будинки у двох районах
Вчора, 22:38
Трамп заявляє про швидке падіння Куби і вже обрав туди намісника
Вчора, 22:14
Зеленський розкрив плани росіян на весну. Викрадення українських інкасаторів. Головне за 6 березня 2026
Вчора, 21:00
Україна повернула інкасаторів, котрих взяла у заручники Угорщина (відео)
Вчора, 20:41
УАФ завершила розслідування щодо корупції у юнацьких збірних України
Вчора, 15:43
«Шахтар» мінімально переграв «Олександрію» в УПЛ
Вчора, 14:58

Прес-релізи

Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
25 лютого, 16:03
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua