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    Шоу-биз

    Концерт Повалий в Киеве отменили: реакция звезды

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    Концерт Повалий в Киеве отменили: реакция звезды
    novynarnia.com

    По словам Повалий, она надеялась на чудо, которого не произошло

    Украинская певица Таисия Повалий, которая выступает в РФ, не будет выступать в Киеве в декабре 2019 года. 

    Об этом артистка сообщила на странице в Instagram. Повалий отметила, что надеялась на чудо, но не так случилось как думалось. Также исполнительница добавила, что с одной стороны расстроена ситуацией, однако с другой она понимает, что «еще нужно время».

    «Юбилейный концерт в этом году не состоится. Это, с одной стороны, меня расстраивает, а с другой - я понимаю, что нужно еще время, а это значит, что мне снова придется не стареть!» – сообщила Повалий.

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    Дорогие мои! Скажу честно, безумно хотелось чуда! Это ведь так важно для меня!!! ⠀ Родные мои! Артиста определяет слушатель и зритель. Я вижу, чувствую, ощущаю вашу мощнейшую поддержку! Я хочу сказать вам СПАСИБО! За то, что не равнодушны, что всегда рядом и благодаря этому я иду дальше и только вперёд! ⠀ Я ощущаю каждый день вашу любовь, теплоту и заботу! Именно это вселило в меня веру и ежедневно придаёт сил! ⠀ Юбилейный концерт в этом году не состоится. Это, с одной стороны, меня расстраивает, а с другой — я понимаю, что нужно ещё время, а это значит, что мне снова придётся не стареть! ⠀ Я для вас готовлю много всего интересного и в ближайшее время об этом обязательно расскажу ⠀ До встречи немножечко позже! ⠀ PS: И мой подарок вам, мои дорогие — премьера песни!!! Музыка и стихи — @alekseymalakhov ⠀ Ссылка в шапке профиля) #таисияповалий #1000лет #алексеймалахов

    Допис, поширений Таисия Повалий (@tpovaliyofficial)


    Напомним, что в конце июля певица Таисия Повалий объявила о том, что впервые за пять лет даст концерт в Киеве. Выступление должно было состояться 10 декабря во дворце «Украина».

    Однако директор дворца «Украина» Роман Недзельский сообщил, что никаких договоренностей относительно концерта между ним и организаторами не было заключено. Именно тогда он назвал новость о концерте Повалий во дворце «Украина» «провокацией».

    Джерело: tsn.ua

    певица Украина концерт
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