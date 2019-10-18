Концерт Повалий в Киеве отменили: реакция звезды



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По словам Повалий, она надеялась на чудо, которого не произошло

Украинская певица Таисия Повалий, которая выступает в РФ, не будет выступать в Киеве в декабре 2019 года.

Об этом артистка сообщила на странице в Instagram. Повалий отметила, что надеялась на чудо, но не так случилось как думалось. Также исполнительница добавила, что с одной стороны расстроена ситуацией, однако с другой она понимает, что «еще нужно время».

«Юбилейный концерт в этом году не состоится. Это, с одной стороны, меня расстраивает, а с другой - я понимаю, что нужно еще время, а это значит, что мне снова придется не стареть!» – сообщила Повалий.





Напомним, что в конце июля певица Таисия Повалий объявила о том, что впервые за пять лет даст концерт в Киеве. Выступление должно было состояться 10 декабря во дворце «Украина».

Однако директор дворца «Украина» Роман Недзельский сообщил, что никаких договоренностей относительно концерта между ним и организаторами не было заключено. Именно тогда он назвал новость о концерте Повалий во дворце «Украина» «провокацией».

Джерело: tsn.ua