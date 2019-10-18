Концерт Повалий в Киеве отменили: реакция звезды
По словам Повалий, она надеялась на чудо, которого не произошло
Украинская певица Таисия Повалий, которая выступает в РФ, не будет выступать в Киеве в декабре 2019 года.
Об этом артистка сообщила на странице в Instagram. Повалий отметила, что надеялась на чудо, но не так случилось как думалось. Также исполнительница добавила, что с одной стороны расстроена ситуацией, однако с другой она понимает, что «еще нужно время».
«Юбилейный концерт в этом году не состоится. Это, с одной стороны, меня расстраивает, а с другой - я понимаю, что нужно еще время, а это значит, что мне снова придется не стареть!» – сообщила Повалий.
Переглянути цей допис в Instagram
Дорогие мои! Скажу честно, безумно хотелось чуда! Это ведь так важно для меня!!! ⠀ Родные мои! Артиста определяет слушатель и зритель. Я вижу, чувствую, ощущаю вашу мощнейшую поддержку! Я хочу сказать вам СПАСИБО! За то, что не равнодушны, что всегда рядом и благодаря этому я иду дальше и только вперёд! ⠀ Я ощущаю каждый день вашу любовь, теплоту и заботу! Именно это вселило в меня веру и ежедневно придаёт сил! ⠀ Юбилейный концерт в этом году не состоится. Это, с одной стороны, меня расстраивает, а с другой — я понимаю, что нужно ещё время, а это значит, что мне снова придётся не стареть! ⠀ Я для вас готовлю много всего интересного и в ближайшее время об этом обязательно расскажу ⠀ До встречи немножечко позже! ⠀ PS: И мой подарок вам, мои дорогие — премьера песни!!! Музыка и стихи — @alekseymalakhov ⠀ Ссылка в шапке профиля) #таисияповалий #1000лет #алексеймалахов
Напомним, что в конце июля певица Таисия Повалий объявила о том, что впервые за пять лет даст концерт в Киеве. Выступление должно было состояться 10 декабря во дворце «Украина».
Однако директор дворца «Украина» Роман Недзельский сообщил, что никаких договоренностей относительно концерта между ним и организаторами не было заключено. Именно тогда он назвал новость о концерте Повалий во дворце «Украина» «провокацией».
Джерело: tsn.ua