Кончита Вурст заявила, что хочет купить недвижимость в Санкт-Петербурге
- Вчора, 15:53
-
Розсилка
Бородатая победительница международного песенного конкурса «Евровидение-2014» приняла участие в фестивале сексуальных меньшинств «Бок о бок», который прошел в Санкт-Петербурге.
Кончите Вурст настолько понравилась архитектура города, что она заявила что готова приобрести особняк.
«Очень много дворцов, это то, что надо!» — отметила певица в комментарии «Комсомольской Правде». Правда, потом призналась, что не сможет себе позволить такую дорогостоящую покупку.
Также артистка призналась, что долго размышляла перед тем, как решилась приехать в Россию.
«Я знаю какие у там законы, и то что я делаю связано с большой опасностью, поэтому я приехала на фестиваль тогда, когда мне сказали что смогут здесь обеспечить мою безопасность», — заметила Кончита.
Джерело: graziamagazine.ru