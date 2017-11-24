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    Шоу-біз

    Кончита Вурст заявила, что хочет купить недвижимость в Санкт-Петербурге

    Бородатая победительница международного песенного конкурса «Евровидение-2014» приняла участие в фестивале сексуальных меньшинств «Бок о бок», который прошел в Санкт-Петербурге.
    Кончите Вурст настолько понравилась архитектура города, что она заявила что готова приобрести особняк. «Очень много дворцов, это то, что надо!» — отметила певица в комментарии «Комсомольской Правде». Правда, потом призналась, что не сможет себе позволить такую дорогостоящую покупку. I
    • Вчора, 15:53
    • Розсилка

    Бородатая победительница международного песенного конкурса «Евровидение-2014» приняла участие в фестивале сексуальных меньшинств «Бок о бок», который прошел в Санкт-Петербурге.

    Кончите Вурст настолько понравилась архитектура города, что она заявила что готова приобрести особняк.

    «Очень много дворцов, это то, что надо!» — отметила певица в комментарии «Комсомольской Правде». Правда, потом призналась, что не сможет себе позволить такую дорогостоящую покупку.

    I love St. Petersburg Coat and shirt @tomrebl Pants #LotharLehner Shoes @drmartensofficial

    Публикация от conchita (@conchitawurst)


    Также артистка призналась, что долго размышляла перед тем, как решилась приехать в Россию.

    «Я знаю какие у там  законы, и то что я делаю связано с большой опасностью, поэтому я приехала на фестиваль тогда, когда мне сказали что смогут здесь обеспечить мою безопасность», — заметила Кончита.


    Джерело: graziamagazine.ru

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