Конкурент «Despacito». Настя Каменских запела на испанском в новом клипе



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Певица NK опубликовала клип на песню PELIGROSO.

«Опасная» — именно так с испанского переводится название песни известной украинской певицы Насти Каменских.

В традиционно соблазнительном наряде на фоне экзотических растений певица неожиданно для многих запела на испанском. Очевидно, Насти уже тесно в условиях украинского шоу-биза, и певица ищет новых вызовов и привлекает новых слушателей. Насколько удачно, покажет время. А пока смотрите клип в Youtube на новую песню PELIGROSO.

Ранее «Скотч» рассказывал, как Настя Каменских спела на украинском в эфире ведущей радиостанции Европы.