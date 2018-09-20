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    Шоу-биз

    Конкурент «Despacito». Настя Каменских запела на испанском в новом клипе

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    Конкурент «Despacito». Настя Каменских запела на испанском в новом клипе

    Певица NK опубликовала клип на песню PELIGROSO.

    «Опасная» — именно так с испанского переводится название песни известной украинской певицы Насти Каменских.

    В традиционно соблазнительном наряде на фоне экзотических растений певица неожиданно для многих запела на испанском. Очевидно, Насти уже тесно в условиях украинского шоу-биза, и певица ищет новых вызовов и привлекает новых слушателей. Насколько удачно, покажет время. А пока смотрите клип в Youtube на новую песню PELIGROSO.

    Ранее «Скотч» рассказывал, как Настя Каменских спела на украинском в эфире ведущей радиостанции Европы.

    Украинская музыка Настя Каменских певица шоу-бизнес
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