Конкуренти допомогли створити образ одного з учасників Євробачення: як це сталося

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Simón представить Вірменію з піснею Paloma Rumba
Костюм Simón підтвердив, що цей рік Євробачення є одним з найбільш дружніх

Уважні шанувальники Євробачення-2026, переглядаючи записи репетицій представника Вірменії Simón, помітили зворушливу деталь на його сценічному костюмі, яка раніше залишалася без уваги. Про це повідомляє «Главком».

Цікаві деталі костюма вірменина

Як виявилося, чимало стікерів, якими обклеєне вбрання артиста, є персоналізованими посланнями від інших учасників цьогорічного конкурсу. Ця знахідка швидко стала справжнім «великоднім яйцем» для фанатів, підкреслюючи дружню атмосферу, що панує за лаштунками у Відні.

Серед записок на костюмі Simón вдалося розгледіти послання від представника Австрії Cosmó: Du bist ur LEIWAND. Використання віденського сленгового слова leiwand, що означає «крутий» або «класний», додало образу локального австрійського колориту та викликало особливе захоплення у місцевої публіки. Окрім цього, на стікерах помітили підписи від Akylas (Греція), гурту Vanilla Ninja (Естонія), які написали Love from Estonia, а також послання від представниці Азербайджану Jiva.

Образ Simón повторює костюм з кліпу і складається з піджака, на якому знаходяться листки-липучки
Такі приховані деталі стали об’єктом активного обговорення в мережі, зокрема на платформі Reddit, де глядачі намагаються розшифрувати й інші написи на костюмі. Для спільноти «Євробачення» цей жест вірменського артиста став символом підтримки та професійної солідарності, що часто виникає між конкурсантами під час підготовки до шоу. 

Нагадаємо, що сьогодні під час церемонії відкриття Євробачення Simón ніс на плечах прапор своєї країни – Вірменії

Це святкове дефіле також називають «Бірюзовою доріжкою», і воно є єдиним моментом протягом усього конкурсу, коли представники всіх 35 країн-учасниць збираються разом в одному місці для офіційного представлення. У 2026 році цей маршрут пролягав від величного Бургтеатру через площу до міської Ратуші, де на артистів чекав грандіозний прийом.

