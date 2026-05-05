Організатори показали перші фото з репетицій Євробачення за 4 травня
Фанати конкурсу мають змогу дізнатися трохи більше про своїх фаворитів у першій половині другого півфіналу
На офіційній сторінці Євробачення вийшли нові фотографії з перших репетицій учасників першого півфіналу конкурсу у Відні. Про це повідомляє «Главком».
Про перші репетиції на конкурсі
Перші репетиції тривають 30 хвилин, і є закритими для всієї преси, тому вся інформація надходить зі спеціального реддиту від офіційної сторінки Євробачення. В українському варіанті ви можете ознайомитися з описом репетицій у цій новині.
Під час них виконавці виходять в усьому необхідному вбранні та вперше намагаються показати свої номери. Після завершення прогону кожна делегація прямує до кімнати для перегляду, щоб подивитися запис репетиції. Тут обговорюються будь-які зміни щодо візуальних ефектів, роботи камери, хореографії тощо. Після цього відбудеться консультація з питань макіяжу, яка триває 20 хвилин і є завершальним етапом репетицій.
За 24 години після кожної з репетицій у соціальних мережах Євробачення вийдуть перші фотографії, за якими можна буде сформувати перше уявлення про виступ кожного з учасників.
1. Болгарія: Dara – Bangaranga
2. Азербайджан: Jiva – Just Go
3. Румунія: Alexandra Căpitănescu – Choke Me
4. Люксембург: Eva Marija – Mother Nature
5. Чехія: Daniel Zizka – Crossroads
6. Вірменія: Simón – Paloma Rumba
7. Швейцарія: Veronica Fusaro – Alice
Нагадаємо, що Leleka вже провела свою першу репетицію у Відні.
