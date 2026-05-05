Організатори показали перші фото з репетицій Євробачення за 4 травня

glavcom.ua
Ілля Мандебура
Dara відкриє другий півфінал з піснею Bangaranga
фото: Youtube Dara

Фанати конкурсу мають змогу дізнатися трохи більше про своїх фаворитів у першій половині другого півфіналу

На офіційній сторінці Євробачення вийшли нові фотографії з перших репетицій учасників першого півфіналу конкурсу у Відні. Про це повідомляє «Главком»

Про перші репетиції на конкурсі

Перші репетиції тривають 30 хвилин, і є закритими для всієї преси, тому вся інформація надходить зі спеціального реддиту від офіційної сторінки Євробачення. В українському варіанті ви можете ознайомитися з описом репетицій у цій новині. 

Під час них виконавці виходять в усьому необхідному вбранні та вперше намагаються показати свої номери. Після завершення прогону кожна делегація прямує до кімнати для перегляду, щоб подивитися запис репетиції. Тут обговорюються будь-які зміни щодо візуальних ефектів, роботи камери, хореографії тощо. Після цього відбудеться консультація з питань макіяжу, яка триває 20 хвилин і є завершальним етапом репетицій.

За 24 години після кожної з репетицій у соціальних мережах Євробачення вийдуть перші фотографії, за якими можна буде сформувати перше уявлення про виступ кожного з учасників.

Пропонуємо ознайомитися зі знімками нижче. 

1. Болгарія: Dara – Bangaranga

Перші кадри виступу Dara
фото: Eurovision

2. Азербайджан: Jiva – Just Go

Перші кадри виступу Jiva
фото: Eurovision

3. Румунія: Alexandra Căpitănescu – Choke Me

Перші кадри виступу Alexandra Căpitănescu
фото: Eurovision

4. Люксембург: Eva Marija – Mother Nature

Перші кадри виступу Eva Marija
фото: Eurovision

5. Чехія: Daniel Zizka – Crossroads

Перші кадри виступу Daniel Zizka
фото: Eurovision

6. Вірменія: Simón – Paloma Rumba

Перші кадри виступу Simón
фото: Eurovision

7. Швейцарія: Veronica Fusaro – Alice

Перші кадри виступу Veronica Fusaro
фото: Eurovision

Нагадаємо, що Leleka вже провела свою першу репетицію у Відні

