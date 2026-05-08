Головна Скотч Шоу-біз
search button user button menu button

Переможниця Євробачення відмовилася виступати на ювілейному конкурсі через політику

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
google social img telegram social img facebook social img
Турецька співачка принесла своїй країні єдину перемогу в історії
фото: Youtube Сертаб Еренер

Сертаб Еренер відмовила організаторам у своїй участі у масштабному шоу

Переможниця пісенного конкурсу Євробачення-2003, турецька співачка Сертаб Еренер відмовилася від участі у фінальному шоу 2026 року, яке прийматиме столиця Австрії. Про це повідомляє «Главком».

Деталі відмови

Про своє рішення артистка повідомила через свою сторінку в Інстаграм, зазначивши, що отримала запрошення від організаторів виступити як спеціальна гостя Грандфіналу. Попри статус запрошеної зірки, Еренер вирішила відхилити пропозицію, пояснивши це складним політичним кліматом у світі. Співачка не стала вдаватися в подробиці та не уточнила, які саме події вплинули на її позицію, проте підкреслила, що саме політичні мотиви стали вирішальними.

Про Сертаб Еренер

Сертаб Еренер залишається знаковою постаттю в історії конкурсу, адже саме вона принесла Туреччині її єдину перемогу з хітом Everyway That I Can. Після її тріумфу в 2003 році Стамбул став господарем Євробачення-2004, що стало визначною подією для турецького шоубізнесу. Проте стосунки країни з конкурсом залишаються напруженими вже понад десять років: Туреччина офіційно не бере участі в змаганнях з 2013 року. Це рішення було прийняте телекомпанією TRT через незгоду з правилами шоу та системою голосування, і відтоді країна жодного разу не поверталася до складу учасників.

Варто зауважити, що Сертаб Еренер уже з’являлася на сцені Євробачення як почесна гостя зовсім нещодавно – під час конкурсу 2024 року в Мальме. Тоді вона виконала свою переможну пісню в межах спеціального інтервал-акту разом із іншими легендарними переможницями, Шарлоттою Переллі та Еленою Папаризу. Проте для Євробачення-2026, фінальна частина якого пройде 16 травня у Відні, артистка вирішила утриматися від виступу, віддавши пріоритет власному концерту, який запланований на цю дату. 

Нагадаємо, що Ізраїль наляканий через можливу перемогу однієї з країн на Євробаченні

Теги: Євробачення співачка

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Leleka почне репетицію сьогодні о 14:25
Стіл, подіум та багато червоного. Чим завершилися репетиції другого півфіналу Євробачення 5 травня?
5 травня, 19:16
Сьогодні на сцену у Відні вийдуть перші сім учасників другого півфіналу
Дзеркала, мотузки та коробки. Чим завершилися перші репетиції другого півфіналу Євробачення?
4 травня, 18:32
Пара була разом менше року
Чотириразовий чемпіон НБА зрадив зіркову реперку Megan Thee Stallion: пара більше не разом
1 травня, 19:34
Конкурс в Австрії збере разом представників понад сімдесяти країн
Організатори Євробачення назвали країни-лідери за кількістю куплених квитків у Відні
30 квiтня, 12:16
Наталія Бучинська розповіла, які хвороби вона долала протягом життя
Народна артистка Бучинська розповіла, як пережила клінічну смерть
28 квiтня, 13:49
Анастасія Приходько висловилася про російську та українську мови
Анастасія Приходько потрапила в мовний скандал: чим співачка обурила українців
27 квiтня, 16:00
Аліна Гросу народила сина
Аліна Гросу вперше стала мамою (відео)
17 квiтня, 10:39
Тоня Матвієнко зізналася, що їй заважало будувати професійну кар'єру співачки
Тоня Матвієнко розказала, як страждала через порівняння з легендарною мамою
14 квiтня, 12:44
Брітні Спірс почала лікування в реабілітаційному центрі
Брітні Спірс почала на лікуванні після арешту за п'яне водіння
13 квiтня, 16:14

Шоу-біз

Визначився переможець Євробачення за версією спільноти єврофанів
Визначився переможець Євробачення за версією спільноти єврофанів
Переможниця Євробачення відмовилася виступати на ювілейному конкурсі через політику
Переможниця Євробачення відмовилася виступати на ювілейному конкурсі через політику
Олег Скрипка поділився зворушливим відео з мамою та привітав її зі святом
Олег Скрипка поділився зворушливим відео з мамою та привітав її зі святом
Музикант-воїн Юрко Юрченко розкритикував польських прикордонників
Музикант-воїн Юрко Юрченко розкритикував польських прикордонників
«Це дивовижні відчуття». Соломія Вітвіцька розкрила нові деталі своєї вагітності
«Це дивовижні відчуття». Соломія Вітвіцька розкрила нові деталі своєї вагітності
Лілія Ребрик святкує день народження: як рідні привітали артистку (фото)
Лілія Ребрик святкує день народження: як рідні привітали артистку (фото)

Новини

Литва висловила Росії протест через погрози посольствам у Києві
Сьогодні, 18:30
Mercedes відкликає понад 100 тис. автомобілів: у чому причина
Сьогодні, 14:00
Перемовини Євросоюзу з Росією. Каллас назвала одну з вимог
Сьогодні, 13:35
Суд заочно виніс вирок помічнику Путіна Володимиру Мединському
Сьогодні, 11:32
Москва розгорнула кампанію з дискредитації армії Польщі
Сьогодні, 07:52
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Вчора, 23:09

Прес-релізи

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
21 квiтня, 13:06
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua