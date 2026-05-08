Переможниця Євробачення відмовилася виступати на ювілейному конкурсі через політику

Сертаб Еренер відмовила організаторам у своїй участі у масштабному шоу

Переможниця пісенного конкурсу Євробачення-2003, турецька співачка Сертаб Еренер відмовилася від участі у фінальному шоу 2026 року, яке прийматиме столиця Австрії. Про це повідомляє «Главком».

Деталі відмови

Про своє рішення артистка повідомила через свою сторінку в Інстаграм, зазначивши, що отримала запрошення від організаторів виступити як спеціальна гостя Грандфіналу. Попри статус запрошеної зірки, Еренер вирішила відхилити пропозицію, пояснивши це складним політичним кліматом у світі. Співачка не стала вдаватися в подробиці та не уточнила, які саме події вплинули на її позицію, проте підкреслила, що саме політичні мотиви стали вирішальними.

Про Сертаб Еренер

Сертаб Еренер залишається знаковою постаттю в історії конкурсу, адже саме вона принесла Туреччині її єдину перемогу з хітом Everyway That I Can. Після її тріумфу в 2003 році Стамбул став господарем Євробачення-2004, що стало визначною подією для турецького шоубізнесу. Проте стосунки країни з конкурсом залишаються напруженими вже понад десять років: Туреччина офіційно не бере участі в змаганнях з 2013 року. Це рішення було прийняте телекомпанією TRT через незгоду з правилами шоу та системою голосування, і відтоді країна жодного разу не поверталася до складу учасників.

Варто зауважити, що Сертаб Еренер уже з’являлася на сцені Євробачення як почесна гостя зовсім нещодавно – під час конкурсу 2024 року в Мальме. Тоді вона виконала свою переможну пісню в межах спеціального інтервал-акту разом із іншими легендарними переможницями, Шарлоттою Переллі та Еленою Папаризу. Проте для Євробачення-2026, фінальна частина якого пройде 16 травня у Відні, артистка вирішила утриматися від виступу, віддавши пріоритет власному концерту, який запланований на цю дату.

